Во Владивостоке торжественно заложили камень для будущей статуи Будды

Торжественная церемония закладки камня с уникальными реликвиями прошла 15 октября на территории Буддийского центра Алмазного пути традиции Карма Кагью во Владивостоке (ул. Державина, 3). На этом месте позднее будет установлена статуя Будды, которая будет давать защиту и процветание, устранять препятствия в развитии города и всех жителей региона, сообщила ИА PrimaMedia пресс-секретарь Буддийского центра Владивостока Надежда Дубинина.

"Буддизм – одно из самых толерантных и миролюбивых учений. Статуя Будды Амогасиддхи, которая в ближайшее время появится во Владивостоке, будет защищать и помогать успешному завершению любых позитивных начинаний жителей и гостей региона. И работает это для всех, независимо от национальности, конфессиональной принадлежности и политических пристрастий. Мы хотим, чтобы эта статуя Будды стала подарком городу, еще одним архитектурным украшением, символом уважения к культуре соседних государств", — заявил президент российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью Александр Койбагаров.

В церемонии также приняла участие замглавы города Татьяна Бережная.

"Буддизм -— это древнейшая мировая религия. В вашем центре еще 10 лет назад мне очень понравились вид и атмосфера. С появлением статуи Будды и в связи с увеличением потока туристов во Владивосток это место станет еще более популярным и нужным", — отметила Бережная.

15.10.2019