Дмитрий Сулеев: Задолженность погашена, зачем тогда обыски и арест счетов?

Основатель торговой сети "Реми" считает, что счета ООО "Североторг" должны быть немедленно разблокированы
Общество 15:46
Основатель торговой сети "Реми" Дмитрий Сулеев. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Основатель торговой сети "Реми" Дмитрий Сулеев еще 10 октября 2019 года прокомментировал обыски, прошедшие в офисе ООО "Североторг". На этот раз он обратил особое внимание на то, что оспариваемая в Арбитражном суде Приморского края сумма налоговых доначислений в размере 75 млн рублей давно погашена. Однако в офисе на улице Деревенская, 14 прошли "странные" обыски, а расчетные счета в ООО "Североторг" до сих пор не разблокированы, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 10 октября сотрудники УФСБ по Приморскому краю совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыск по адресу Деревенская, 14, в офисе компании "Североторг". Как объяснил агентству Дмитрий Сулеев, следственные мероприятия связаны якобы с задолженностью его компании по налогам. Вместе с тем, по словам Сулеева, по факту компания уже погасила все недоимки, и поэтому действия правоохранительных органов с привлечением силовиков не совсем оправданы.

— В марте 2019 года налоговая инспекция вынесла решение о доначислении по итогам выездной налоговой проверки 75 млн рублей компании "Североторг", это при том, что за проверяемый период оплачено налогов на сумму 46 млн рублей. Компания не согласилась с суммой доначисления и обратилась в Арбитражный суд Приморского края, так как в расчетах налоговой имеются элементарные арифметические ошибки и их нельзя считать достоверными, — прокомментировал суть спора компании и налоговиков Дмитрий Сулеев.

По его словам, с самого начала разногласий налоговая инспекция наложила запрет на отчуждение принадлежащих "Североторгу" недвижимого имущества и земельного участка общей стоимостью около 100 млн рублей, то есть у налоговой инспекции были стопроцентные гарантии исполнения вынесенного решения. Несмотря на то, что в настоящее время судебный процесс в арбитражном суде продолжается еще с 17 сентября 2019 года, вся спорная сумма в полном размере была погашена.

При этом руководство компании неоднократно заявляло налоговикам, что на основании решения суда, даже если оно будет не в пользу ООО "Североторг", долг будет незамедлительно погашен.

Более того, несмотря на отсутствие каких-либо задолженностей по линии налоговых органов, расчетный счет в ООО "Североторг" налоговой инспекцией до сих пор не разблокирован. На неоднократные запросы компании ни банк, ни налоговый орган не могут дать внятных пояснений, почему это происходит.

В сложившейся ситуации хочется верить, что все происходящие события не имеют заказного характера, а являются следствием издержек во взаимоотношениях между банками и налоговой инспекцией, — подчеркнул Дмитрий Сулеев.

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