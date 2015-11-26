Следственный комитет провел обыск в штабе Навального во Владивостоке

Проверяют документы в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств

Сотрудники СК РФ проводят обыск. Фото: Следственный комитет РФ

Приморский край оказался в числе 30 субъектов РФ, где сегодня проходят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией и в квартирах соратников Алексея Навального. В Следственном комитете уточнили причину происходящего, сообщает ИА PrimaMedia.

Представители ФБК во Владивостоке проинформировали на своей странице в Facebook, что "в штаб снова пришли с обыском" и рекомендовали следить за обновлениями. Тем не менее, подробностей до сих пор не последовало. Зато появилось сообщение на сайте Следственного комитета РФ, поясняющее обыски в 30-ти субъектах РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (пункт "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ). Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу. Кроме того, по ходатайству СК России судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников", — пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Один из активистов сообщил агентству "Интерфакс — Дальний Восток", что задержан бывший координатор штаба ФБК во Владивостоке Владимир Дубовский.

Предыдущий обыск был чуть больше месяца назад, 12 сентября.