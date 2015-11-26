Граждан защитят от ошибок при расчете кадастровой стоимости недвижимости – Р. Гольдштейн

Ошибки в процедуре определения кадастровой стоимости недвижимости будут рассматриваться в пользу ее владельца
Политика 10:51
Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

Правительство РФ рассмотрело поправки в законодательство, касающиеся совершенствования государственной кадастровой оценки. Согласно изменениям, ошибки в процедуре определения кадастровой стоимости недвижимости будут рассматриваться в пользу ее владельца, а руководителям организаций, оценивающих кадастровую стоимость, установят персональную ответственность, сообщает ИА PrimaMedia.

В 2017 году были введены новый порядок проведения этой процедуры и методика расчетов. Вместе с тем, они стали вызывать множество вопросов у граждан, особенно в тех случаях, когда кадастр стал значительно превышать рыночную стоимость недвижимости, что привело к оспариванию в специальных комиссиях и судах.

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости и исключения случаев, когда она превышает рыночную.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что любые ошибки будут рассматриваться в пользу владельца недвижимости, и если при исправлении стоимость объекта уменьшается, то она будет уменьшена за весь период – с того дня, как была внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

"Во всех субъектах РФ у граждан есть возможность зайти на региональные порталы кадастровой оценки и по кадастровым номерам узнать, во сколько оценена та или иная недвижимость. Со следующего года все граждане будут платить налог на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости, что особенно актуализирует для всех вопрос корректности оценки. Есть случаи, когда люди уже столкнулись с завышением цены их имущества в сравнении с рынком, и начали процедуру оспаривания. Однако разбирательства в судах затягиваются на долгое время, и гражданам приходится платить налог исходя из завышенной стоимости, пока не будет вынесено судебное решение. Государство сейчас стремится не допустить такой несправедливости, защитив людей от ошибок оценщиков. Поэтому механизм внесудебного установления кадастровой стоимости будет изменен. Персональная ответственность руководителей профильных структур, несомненно, повлияет на их вовлеченность в процесс контроля за подчиненными и качестве их работы при оценке недвижимости", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

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Тэги: Совет Федерации Федерального Собрания РФ Гольдштейн Ростислав Эрнстович земля

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