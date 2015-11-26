Олег Кожемяко: Случайные компании не должны быть допущены к нацпроектам в Приморье

Губернатор Приморского края проверил ход строительства социальных объектов во Владивостоке

Губернатор Приморского края проверил ход строительства социальных объектов во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил ход строительства социальных объектов во Владивостоке во вторник, 15 октября. Глава региона заявил, что на таких объектах должны работать только добросовестные подрядчики, готовые выполнить свои обязательства перед жителями края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Олег Кожемяко проверил ход строительства детского сада на Маковского, 157, детского сада в микрорайоне Снеговая Падь и школы №55 на Снеговой. Также на особом контроле у главы региона детские сады на Кипарисовой и Крыгина, которые строятся в рамках национального проекта "Демография" и призваны сократить очередь детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные учреждения. По мнению губернатора, подрядчики оказались не готовы к заявленному объему работ.

"Иногда подрядчики берут на себя невыполнимые обязательства. А ведь это, в конечном итоге, сказывается на людях, которые не получают необходимые услуги. Нужно проводить серьезную работу по проведению закупок, подготовке технического задания, чтобы случайные компании, не имеющие возможности исполнять качественно и в срок объемы работ, не попадали на рынок", – заявил губернатор.

Глава Приморья поручил своему заместителю Михаилу Петрову закрепить за площадкой строительства детского сада на Маковского инспектора стройнадзора, который будет следить за работой на объекте, делать соответствующие фотоотчеты.

"Здесь нужно увеличить количество людей, завершить благоустройство, внутреннюю отделку. Необходимо постоянно следить за ходом строительства", – обозначил Олег Кожемяко.

Также губернатор побывал в школе №55 на Снеговой, где по поручению президента России проводится капитальный ремонт. Планируется сдать объект в декабре текущего года.

На объектах, где строительство ведется с отставанием, Олег Кожемяко поручил мэру города Олегу Гуменюку организовать работу с субподрядчиками, увеличить число людей.

"Детские сады – важные социальные объекты и должны быть сданы в срок", – подчеркнул глава региона.