Доллар уходит: приморские "делороссы" о новых тенденциях в ВЭД между Россией и Китаем

Использование альтернативных валют во взаиморасчетах связано с санкционной политикой США, считают эксперты "Деловой Россия" в Приморье

На российско-китайском направлении евро бьет доллар. Когда придет черед рубля?. Фото: ИА PrimaMedia

Еще в июле некоторые российские СМИ сообщили со ссылкой на статистику Центробанка о том, что впервые в товарообороте государств объемы использования доллара на экспорт снизились до уровня менее 50%. Точнее, Россия и Китай обеспечивают лишь 45,7% своих экспортных торговых потоков с помощью американской валюты, хотя еще недавно эта доля составляла 75,1%. Насколько устойчива данная тенденция, в чем ее причина и как она сказывается на товарообороте между Приморьем и приграничными провинциями Китая, корр. ИА PrimaMedia поинтересовался в Приморском региональном отделении Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

— Если говорить о приморских экспортерах, то в основном они рассчитываются со своими китайскими партнерами в долларах. Но если еще 3-5 лет назад не было никаких внешних условий для того, чтобы это положение вещей изменилось, то сейчас такая ситуация созрела. Во-первых, это связано с политикой санкций, которую проводят США в отношении России в последние годы. Во-вторых, с поведением американских банков. И не только по отношению к российским, но и к китайским бизнесменам. То есть ситуация резко поменялась. Соответственно, начали появляться мысли поменять валюту контракта, — отметил заместитель председателя Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей Губарев.



Алексей Губарев. Фото: официальный сайт ПРО ООО "Деловая Россия"

По его словам, вопрос о том, какой валютой рассчитываться с партнерами, для бизнеса, в общем-то, не является первостепенным. Доллар всегда считался лучшей валютой и, в принципе, остается самой распространенной. Однако в изменившейся обстановке российские и китайские предприниматели вынуждены искать ему замену, поскольку есть кейсы, где поставки упирались именно в валюту контракта. И в этом случае никаких неприятных сюрпризов быть не может.

— Насколько я знаю, оплата фрахта, транспортных услуг, если мы говорим о юридических лицах, все равно тяготеет к долларам. А если мы говорим о плате за товар, то иногда это бывает евро, чуть реже юани и практически никогда рубли. В "Деловой России" сталкивались с тем, что определенные контракты все-таки переводятся на евро, потому что корреспонденты и корреспондирующие американские банки иногда просто задерживают платежи. Или не дают им пройти, то есть деньги возвращаются на счет отправителя. Поэтому иногда приходилось менять валюту на евро, — сказал Алексей Губарев.

Первенство евро, кстати говоря, подтверждает и статистика Центробанка. Несмотря на то, что Россия и Китай договорились перейти во взаимозачетах на рубль и юань, первенство у доллара на российско-китайском направлении пока перехватывает евро.

В приморском отделении "Деловой России" прогнозируют, что пока основная часть взаиморасчетов все равно будет вестись в долларах, поскольку уровень доверия к нему все еще высок. Среди вероятных и тенденция расчетов в юанях. Рубль остается на последнем месте.

— Общение с китайскими бизнесменами показывает, что они не то чтобы не доверяют рублю, а просто не знают, что от него ожидать, — пояснил Алексей Губарев.

И не только они. В июне 2019 года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на полях форума Московской биржи заявила, что инструментов для предотвращения угрозы финансовой нестабильности у Банка России достаточно, однако в этом пока нет необходимости — экономика РФ адаптируется к новым условиям после расширения списка санкций со стороны США, но для этого необходимо время. Время прошло, Минфин США ввел новые санкции, и Эльвира Набиуллина заявила, что низкие темпы экономического роста в РФ вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика (то есть те самые инструменты предотвращения финансовой нестабильности) практически бессильна. Иными словами, все зависит от самой экономики и, соответственно, от самого бизнеса.

— Производства в Приморье сейчас фактически нет. Есть некий сырьевой экспорт: лес, продукты животного происхождения (рыба, морепродукты и т.д.), и здесь пока что конъюнктура такова, что валютные колебания не сильно сказываются. Наш товар за рубежом в последнее время конкурентоспособен. Если рубль еще упадет, то наш товар станет еще более конкурентоспособным. Если говорить о товарах или услугах с добавленной стоимостью, то здесь потенциал для экспорта также имеется, хотя реализовать его довольно трудно. Нет четких действующих систем, соответственно, нет готовности у наших предпринимателей экспортировать что-то реально. В этой ситуации, конечно, свое слово должны сказать государственные институты поддержки экспортеров в регионе, такие, как "Центр развития экспорта Приморского края", например. Приморское отделение "Деловой России" также готово принять активное участие в этой работе, поделившись с коллегами своими наработками, – отметил Губарев.

Председатель Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, к которому ИА PrimaMedia также обратилось за комментарием, отметил, что стратегия усиления рубля как резервной валюты должна строиться на повышении количества товаров с высокой добавленной стоимостью, которые входят в номенклатуру экспорта, в том числе и в региональном масштабе.



Алексей Тимченко. Фото: предоставлено ПРО ООО "Деловая Россия"

— Устойчивость использования рубля в рамках внешнеэкономической деятельности, конечно же, зависит от целого комплекса факторов. Вместе с тем, на уровне региона нужно предпринимать усилия для того, чтобы развивать промышленность и высокотехнологичное сельское хозяйство, увеличивая долю их продукции в структуре экспорта. Есть и другие перспективные направления, – к примеру, производство готовой продукции из дикоросов и дериватов Уссурийской тайги. Это и продукты питания, и лекарственные средства, и биологически-активные добавки. Все это будет укреплять позиции национальной валюты как расчетного средства в экспортно-импортных операциях, поскольку изначальна цена на все подобные товары и услуги будет исчисляться в рублях, — подчеркнул лидер "делороссов" Приморья.