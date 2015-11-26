"В рубашках родились": в соцсети бурно обсуждают кадры серьезного ДТП

В социальную сеть Instagram с места происшествия поступили кадры серьезного ДТП. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик Instagram dps.control.
По предварительным данным, двое молодых людей в Приморье попали в серьезное ДТП. Автор поста решил сохранить анонимность.
Пользователи сделали предположение, что фотографиями поделился сам водитель, который вместе с другом вышел из машины.
Причины ДТП остаются неизвестными.
Многие пользователи были шокированы данной ситуацией и выразили своё недоумение по поводу такой езды.
В рубашках родились. Повезло хоть, что сами живы остались.
Руль надо правильно держать при езде, а не класть на него руку!