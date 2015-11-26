"В рубашках родились": в соцсети бурно обсуждают кадры серьезного ДТП

Интернет-пользователи чрезмерно встревожены произошедшей ситуацией

В рубашках родились. Фото: dps.control

В социальную сеть Instagram с места происшествия поступили кадры серьезного ДТП. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик Instagram dps.control.

По предварительным данным, двое молодых людей в Приморье попали в серьезное ДТП. Автор поста решил сохранить анонимность.

Пользователи сделали предположение, что фотографиями поделился сам водитель, который вместе с другом вышел из машины.

Причины ДТП остаются неизвестными.

Многие пользователи были шокированы данной ситуацией и выразили своё недоумение по поводу такой езды.

В рубашках родились. Повезло хоть, что сами живы остались.

Руль надо правильно держать при езде, а не класть на него руку!