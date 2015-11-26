Старшеклассники смогли посетить самое крупное предприятие, входящее в структуру ведущего угледобывающего объединения Приморского края

День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий

День открытых дверей состоялся в разрезоуправлении "Новошахтинское" компании "Приморскуголь". Старшеклассники из двух школ горняцкого посёлка и учащиеся Приморского многопрофильного колледжа из города Партизанска, всего 115 человек, в рамках проводимых мероприятий по профессиональной ориентации смогли посетить самое крупное предприятие, входящее в структуру ведущего угледобывающего объединения Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Как отметил на встрече со школьниками директор РУ "Новошахтинское" Андрей Дьяконов, "Приморскуголь" проводит день открытых дверей уже в четвёртый раз.



Директор РУ "Новошахтинское" Андрей Дьяконов. Фото: Арсений Яроцкий

"Наше предприятие входит в состав "Сибирской угольной энергетической компании" — одного из лидеров угледобычи не только в России, но и во всём мире. А это значит, что компания создаёт достойные условия для своих сотрудников. Вскоре перед вами встанет выбор, куда пойти учиться, какую профессию выбрать, где приложить свои усилия. Сегодня вы можете посмотреть, как работает "Приморскуголь", оценить горняцкий труд и насколько он вам по плечу. В ходе экскурсии вас будут сопровождать специалисты, которые прошли путь от выпускников учебных заведений до профессионалов своего дела. Можете задавать им любые вопросы, связанные с работой компании. Уверен, что посещение нашего предприятия предопределит профессиональную судьбу кого-то из вас, и, вполне возможно, в скором будущем мы ещё раз встретимся с вами уже как с сотрудниками нашего предприятия", — напутствовал учащихся директор разрезоуправления.

День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий 1 / 5

"Приморскуголь" нуждается в кадрах, подчеркнул руководитель. Здесь ждут водителей БелАЗов и бульдозеристов, машинистов экскаваторов, тепловозов и другой вспомогательной техники. Есть потребность в экономистах, бухгалтерах, плановиках, а также специалистах отдела технического контроля.

Кроме того, на предприятии действует учебно-курсовой комбинат, имеющий лицензию на подготовку специалистов 23 рабочих профессий. Таким образом "Приморскуголь" привлекает работников не только со стороны, но и самостоятельно готовит кадры.

День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий День открытых дверей прошёл в разрезоуправлении "Новошахтинское". Фото: Арсений Яроцкий 1 / 6

В ходе прошедшей экскурсии учащиеся смогли оценить труд горняков, побывать в самом угольном разрезе, увидеть тяжёлую горнотранспортную технику в работе, подержать в руках полезное ископаемое – твёрдое топливо, сфотографироваться в кабине автосамосвала БелАЗ грузоподъёмностью 130 тонн и кабине тепловоза. После окончания мероприятия для ребят был организован вкусный обед в столовой разрезоуправления.

По вопросам трудоустройства в разрезоуправление "Новошахтинское" филиала ООО "Приморскуголь" все желающие могут обращаться по телефону 8 (42346) 25-8-53 или e-mail: Botalovaev@suek.ru.