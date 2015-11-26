Школьникам Приморья рассказали о важности бережного отношения к природным ресурсам

Энергоурок посетили почти 90 детей
Общество 17:36
Школьникам Приморья рассказали о важности бережного отношения к природных ресурсам. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК"

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (12+) школьникам Приморья рассказали о важности бережного отношения к природных ресурсам и соблюдения правил безопасности при использовании электроприборов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

"Чем опасен оборванный провод, стоит ли тянуть вилку из розетки мокрыми руками и где можно запускать воздушных змеев?" — школьники города Артема Приморского края ответили на вопросы энергетиков во время уроков по энергобезопасности, организованных специалистами "Приморских тепловых сетей", филиала "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" и администрации Артемовского городского округа. Энергоурок посетили 60 учащихся общеобразовательной школы №11 и 25 воспитанников Артемовской специальной (коррекционной) школы-интерната.

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"Многие дети знают вопросы безопасности, понимают важность экономии энергоресурсов: не ставить горячую еду в холодильник, выключать кран, когда чистишь зубы. Это очень важно!" — поделилась инженер производственно-технического отдела Владивостокской ТЭЦ-2 Алена Гладилина.

Инженер производственно-технического отдела Владивостокской ТЭЦ-2 Алена Гладилина и заместитель главного инженера Артемовской ТЭЦ Сергей Сериков рассказали детям о правилах энергоэффективности и энергосбережения, дали советы, как пользоваться бытовыми приборами, чтобы они потребляли меньше электроэнергии. Для учеников провели тематическую викторину и в конце урока наградили дипломами и сувенирами.

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Тэги: дети ДГК, Дальневосточная генерирующая компания

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