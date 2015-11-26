Приморье попало в тройку аутсайдеров нацпроекта БКАД

В крае освоено менее 30% средств, выделенных на ремонт дорог

Ремонт дороги. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках совещания о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Екатеринбурге назвал три региона, в которых на данный момент освоено менее 30% средств, выделенных на ремонт дорог. Среди аутсайдеров оказались Приморье, Крым и Чукотка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на стенограмму, опубликованную на сайте президента РФ.

"Сейчас в большинстве регионов завершается приёмка и оплата работ, которые выполнили дорожники. В нескольких регионах освоено, к сожалению, менее 30% выделенных средств. Даже с учётом сезонных факторов (а при строительстве дорог сезонный фактор имеет место, это значимая тема) это очень мало. Следовательно темпы нужно увеличить. И нужно разобраться, почему это произошло, и впоследствии, в следующем году этого не допускать. Я уже называл эти регионы, ещё раз назову: во всяком случае сейчас такая ситуация в Приморье, на Чукотке и в Крыму. Надо понять, что делать дальше с этим", — заявил Дмитрий Медведев.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих пообещал взять на контроль работу регионов, отстающих по реализации БКАД.

"Средства дорожных фондов не пропадут – они, по правилам, переходят на следующий год, но эти регионы мы возьмём под особый контроль", — заявил Дитрих.

Напомним, что ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко, отчитываясь о выполнении работ по БКАД, рассказал, что в мае—июне они не велись из-за "отсутствия проектно-сметной документации", а с середины июля начались затяжные дожди.

"За полтора месяца у нас было всего шесть погожих дней, поэтому фактически работы начались только после 6 сентября",— цитировала Кожемяко газета "Коммерсантъ". Подрядчики работают по ночам, заявил господин Кожемяко, и до конца октября все работы закончат.