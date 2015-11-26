Водитель фуры заплатит за снесенные декоративные столбики на Алеутской во Владивостоке

Специалисты мэрии поблагодарили неравнодушных граждан, благодаря которым удалось быстро найти нарушителя

Большегруз на Алеутской. Фото: Скриншот с видео

Водителю большегруза, который вечером, 16 октября, снес декоративные столбики и цепи ограждения на улице Алеутской, придется возместить ущерб. По предварительным данным он составляет более 85 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Мы очень благодарны жителям, которые стали свидетелями данного происшествия и не прошли мимо. Благодаря имеющимся сведениям мы сможем взыскать с виновника понесенный городом ущерб. Уверены, что его также ждёт привлечение к ответственности по линии ГИБДД в части нарушения правил дорожного движения и оставление места ДТП", — отметили специалисты городского управления дорог и благоустройства.

Напомним, что вчера вечером водители в течение нескольких минут наблюдали, как огромная фура, заехавшая навстречу одностороннему движению, пытается развернуться. В итоге маневр удался – но длинномер снес чугунный столбик уличного ограждения и вместе с цепью чуть не увез его с собой. Фотографиями и видеозаписью происшествия с редакцией поделились очевидцы.