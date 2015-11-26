Новый жесткий самосуд над Nissan во дворе попал на видео (кадры)

В социальной сети жители активно обсуждают данную ситуацию
Это интересно 14:12
Жесткий самосуд над Nissan во дворе попал на видео. Фото: ИА PrimaMedia

Дорожные рабочие, которые укладывали асфальт во дворе, привязали и утащили Nissan Presage, который им мешал. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.

По словам местных жителей, по адресу Ладыгина, 15 проживает автовладелец, которого неоднократно просили переставить авто из-за ремонтных работ. Владелец игнорировал просьбы, за что сильно поплатился.

Также в сеть выложили видео, на котором четко видны действия дорожных работников.

Пользователям задали вопрос, считают ли они такие действия рабочих правильными. Общественность сошлась во мнении, что такая мера наказания оправдана.

Вот интересна жизненная позиция владельца этого авто. По ямам едет и ругается каждый раз. Асфальт ровный хочет, но авто убирать не хочет.

Пытаются сделать двор и этот памятник стоит.

Отметим, что жители Владивостока регулярно устраивают так называемые самосуды над автомобилями во дворе. Например, режут колеса, рисуют надписи на авто или оставляют мусор на крыше. Чаще всего причиной такого поведения горожан является неправильная парковка.

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Тэги: автовладельцы автопарковки

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