Блеск и нищета остановок Владивостока: прошлое, настоящее и так себе будущее

Немаловажная часть облика любого города это состояние остановок общественного транспорта. Во Владивостоке с этим дела обстоят пока не очень. Единичные примеры дорогих, "умных" и красивых остановочных павильонов теряются в бесчисленном множестве ржавого, гнилого, покосившегося металлолома. Есть среди всего разнообразия остановочного фонда дальневосточной столицы и "приличные середнячки" — симпатичные "стекляшки" и компактные пластиковые беседки, которые очень быстро теряют нормальный вид из-за активности вандалов и бездействия городских коммунальных служб.

Прийти к единому стандарту остановочных павильонов Владивостоку еще только предстоит, но пока на улицах города царит не всегда приятная глазу эклектика, ИА PrimaMedia решило повнимательнее рассмотреть ее самых ярких представителей.

А вместе с этим агентство предлагает мэрии организовать совместно с жителями Владивостока и профильными организациями конкурс на лучший дизайн-макет типового остановочного павильона.

18.10.2019