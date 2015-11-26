ДВФУ ведет отсчет своей истории от Восточного института, открытого во Владивостоке 21 октября 1899 года по Указу императора Николая II

120-летие Дальневосточного федерального университета отпразднуют во Владивостоке. Фото: ДВФУ

Основные праздничные мероприятия в честь 120-летия Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) развернутся во Владивостоке с 19 по 21 октября. В эти дни ведущий вуз Дальнего Востока отметит юбилейную дату со дня основания Восточного института — первого высшего учебного заведения Восточной Сибири и Дальнего Востока, правопреемником которого является современный ДВФУ.

В субботу, 19 октября, жители и гости дальневосточной столицы, все студенты и сотрудники университета приглашаются на День Восточного института на Пушкинской улице. Театрализованное представление начнется в 14:30 у здания Восточного института (ул. Пушкинская, 10) с музыкально-исторического введения "Владивосток 1899", продолжится постановкой "Открытие Восточного института", художественным вернисажем и концертом в Пушкинском театре.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, приветственные дни проведет Учебно-научный музей ДВФУ. Ежедневно, с 11:00 до 18:00, в здании на Океанском проспекте, 37 для всех желающих будут открыты исторические экспозиции и представлены уникальные экспонаты музея археологии и этнографии, геолого-минералогического, зоологического, ботанического музеев.

Высокий международный статус ДВФУ подчеркнет Международный симпозиум ректоров университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, который состоится в кампусе на Русском острове в воскресенье, 20 октября. Руководители ведущих вузов-партнеров из стран АТР специально прибывают во Владивосток, чтобы поздравить с юбилеем Дальневосточный федеральный университет и обсудить планы дальнейшего образовательного и научного сотрудничества.

Праздничная программа выходных дней завершится большим студенческим балом в кампусе ДВФУ. В корпусе А закружат более 100 пар, которые уже несколько месяцев оттачивают тонкости классических бальных танцев на репетициях.

День 120-летия университета, 21 октября, откроют визионерские лекции выдающихся выпускников. Встречи со студентами будут проходить одновременно в нескольких залах "Точки кипения" в корпусе А. В полдень начнется открытое заседание Ученого совета ДВФУ, а следом состоится торжественная церемония награждения студентов и сотрудников университета. Одновременно с этим в "Точке кипения" пройдет заседание Тихоокеанского Клуба мышления.

Напомним, Дальневосточный федеральный университет ведет отсчет своей истории от Восточного института, открытого во Владивостоке 21 октября 1899 года по Указу императора Николая II. Современный ДВФУ был образован по Указу Президента России в этот же день, но в 2009 году.