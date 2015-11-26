"Нападает в маске": опасная ситуация с девушкой в лесу "всполошила" людей

Все происходило днем, но на помощь никто не пришел

"Он был в маске": опасная ситуация с девушкой и ребенком "всполошила" людей. Фото: pixabay.com

В социальных сетях сообщили о жутком случае, который произошел во Владивостока, об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По словам жителей, все произошло около 17:00 в районе Океанской, недалеко от колбасного завода и ООО "Большой праздник" (ул. Четвертая, 8).

Жители сообщали, что в том районе прогуливалась девушка с коляской, на которую неожиданно напал мужчина в маске и стал душить, закрывая рот рукой.

"Девушка начала бить его по голове и кричать. Парень убежал. Что он хотел сделать, непонятно: просто напугать или ограбить. Будьте аккуратны в этом лесочке и близлежащих районах. Очень часто там мамы с колясками гуляют,"— отмечают жители.

Самое жуткое в этой истории — равнодушие проходящих мимо людей.

Также были опубликованы приметы нападавшего. На вид ему 20-25 лет, на нем были очки для зрения в черной оправе, молодой человек худощавый, рост 175-180 см. На нем были черная медицинская маска, черная куртка по колено. Пострадавшая даже успела сделать фото нападавшего издалека, когда он убегал от нее.

Спасением для молодой мамы послужили идущий впереди мужчина и проезжающие машины.

Когда девушка убегала и кричала "Помогите!", никто не остановился. Так что надеяться на то, что днем в довольно оживленном месте безопасно, не стоит", – предупредили приморцы.

Будьте внимательны, особенно если видите подозрительных людей.