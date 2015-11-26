Полиция проверила участников ДТП у "Фетисов-Арены" Владивостока

В аварии участвовали два грузовика и одна легковушка

В аварии у "Фетисов-Арены" участвовали два грузовика и одна легковушка. Фото: ГИБДД Владивостока

Накануне вечером в пригороде Владивостока грузовой автомобиль "Ниссан Дизель" столкнулся с "Исузу Гига". После удара грузовик стал откатываться назад и столкнулся с автомашиной "Тойота Сурф". На место происшествия приехали наряд ДПС и бригада медиков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД .

В ходе проверки выяснилось, что водитель "Исузу", перевозящий строительную технику, двигался к выезду из города. В машине закончился бензин, водитель выставил знак аварийной остановки и стал ожидать прибытия топлива.

В результате ДТП травмы получил 37-летний пассажир грузовика "Исузу". Мужчина направлен на амбулаторное лечение с ушибами мягких тканей головы.

Медицинское освидетельствование показало, что все участники аварии трезвы.

Водитель "Исузу" привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, управление транспортным средством без технических средств контроля, предусмотренных требованиями российского законодательства, а также за движение крупногабаритного транспортного средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении.