Знакомства Тельцов, общение у Весов и терпение Водолеев: подробный гороскоп на 19 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ показаны работы по украшению жилища. В каком-то смысле ваш дом – продолжение вас самих, и вы можете продемонстрировать свою индивидуальность, заботясь о нем, придавая ему определенный облик.

ТЕЛЬЦОВ ждут новые интересные знакомства, успехи в творчестве и личных делах. На вас может быть оказано давление со стороны человека, считающего себя вправе распоряжаться чужой судьбой. Не позволяйте собой манипулировать!

Для БЛИЗНЕЦОВ этот день, в целом, будет весьма благоприятным и плодотворным. Старайтесь наполнить смыслом каждую минуту своего существования, живите прямо сейчас! Рекомендуется побывать на природе, дать себе физическую нагрузку.

РАКИ, воспользуйтесь возможностью сделать важные приобретения. Причем наибольшее значение имеют приобретения нематериального порядка: полезные знания, озарения, решительный настрой на что-то.

ЛЬВЫ, может статься, вы многое усложняете, чересчур серьезно относитесь к простым вещам. С успехом можно завершить что-то важное. Вечер прекрасно подходит для новых замыслов и романтических свиданий.

ДЕВЫ, если решения, к которым вас подталкивают, противоречат вашим убеждениям – не соглашайтесь: это может не лучшим образом отразиться и на самочувствии, и на результате в целом. Выступите организатором прогулки, поездки или любого другого развлечения для своей семьи.

У ВЕСОВ увеличивается потребность в общении, любви и развлечениях. Период противоречий и совпадений, знаков, на которые нужно обратить внимание. Вероятно получение новостей от родственников, иногородних знакомых.

СКОРПИОНАМ хорошо заниматься спортом и любой творческой деятельностью. Вокруг вас много суеты, но, похоже, на данном этапе она вполне оправдана. Не зацикливайтесь на проблеме – ищите пути ее решения.

Планы СТРЕЛЬЦОВ будут легче реализовать при поддержке окружающих. Дух сотрудничества сделает более приятной любую работу. Хорошо искать взаимопонимания с близкими, баловать детей, заботиться о родителях.

Звезды рекомендуют КОЗЕРОГАМ без предубеждения взглянуть на старых знакомых: возможно, отношения с кем-то можно вывести на новый уровень. Не бойтесь непривычных решений, но будьте готовы к тому, что мир благодаря им изменится.

Домашние проблемы потребуют от ВОДОЛЕЕВ терпения и вложения материальных средств. Тем, кто решился на перемены, стоит настроиться на серьезную работу и не ждать от своих усилий мгновенного результата. Хорошее время для избавления от вредных мыслей и привычек.

РЫБЫ всерьез займутся вопросами семьи, проявится интерес к истории рода, традициям предков. Не оставайтесь сегодня в одиночестве: показано объединение с друзьями, посещения кино, театров, выставок, обучающих семинаров.