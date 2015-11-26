Здоровье Овнов, силы Близнецов и энергия Раков: подробный гороскоп на 20 октября

Астрологи рассказали, чего ждать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ будет время подумать, чем заняться на будущей неделе. Состояние здоровья некоторых представителей этого знака оставляет желать лучшего. Возможно, дело в вашем отношении к себе: признайте свою ценность, и клетки вашего организма, его органы будут чувствовать себя гораздо комфортнее.

Многие ТЕЛЬЦЫ могут изменить к лучшему взаимоотношения с близкими. Вам будет проще договориться. Даже если дела продвигаются медленней, чем хотелось бы, все, чего вы достигнете, сыграет положительную роль в будущем.

Многие БЛИЗНЕЦЫ ощутят в себе мощные силы. Будьте внимательнее с тем, как воздействуете на окружающее пространство! Часть дня целесообразно посвятить собственному организму: дать ему хорошую физическую нагрузку, а после — расслабиться, в идеале — принять сеанс массажа.

РАКОВ день располагает к рискованным приключениям, получению удовольствия от общения и новых впечатлений. Энергия свободно циркулирует между людьми, и более сильные подпитывают слабых.

Широкое поле действий открывается перед ЛЬВАМИ. Представители этого знака будут искать выход накопившейся энергии. Замечательная обстановка в кругу друзей: вы раскованы и общительны!

У ДЕВ удачно пройдут поездки и путешествия. На первый план могут выйти вопросы, связанные с иностранными гражданами или иногородними друзьями. Хорошее время для того, чтобы одержать победу над внутренними врагами, особенно над чувством вины.

У ВЕСОВ это благоприятное время для различного рода перемен, заботы о здоровье. Ваш организм перестраивается на зимние ритмы, и вы должны помочь ему в этом: подойдут сауна, разогревающие приправы. Вечер хорошо провести вне дома, сходить в кино, потанцевать и пообщаться с приятными людьми.

Звезды рекомендуют СКОРПИОНАМ сменить обстановку: завести новых знакомых, отправиться на прогулку в неизвестное место. Вы сегодня можете провернуть массу дел, успех ждет и в решении финансовых вопросов, и в налаживании отношений.

СТРЕЛЬЦОВ ждет интересная информация, общение с кем-то, кто оказывает влияние на их мировоззрение. Поездки помогут завести полезные связи и улучшить материальное положение. Здраво оцените установки, которые пытается навязать общество: вы вправе изменить правила игры!

КОЗЕРОГИ, в поведении близких может ощущаться повышенная критичность в отношении вашей персоны – тем не менее, это подходящий период для ведения общих дел. Вполне возможно, что в откровенном разговоре прояснятся некоторые моменты, уйдут обиды, после чего освободится энергия для новых проектов.

ВОДОЛЕЯМИ энергия этого дня может использоваться для творческого роста. Некоторым значительную часть дня придется уделить домашней работе. Не стоит общаться с людьми агрессивными и теми, кто склонен видеть все в мрачном свете.

Многим РЫБАМ предстоит провести день, восстанавливая старые связи. К тому же, появляется возможность установить тесную связь с собственным организмом: можно с успехом попытаться настроить его на здоровье, большую активность.