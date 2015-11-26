Валерий Курочкин: в столице Приморья сейчас действует более 100 спортивных площадок

Заявки на ремонт и строительство спортивных объектов поступают от горожан ежедневно

Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru

Заместитель начальника отдела физкультурно-спортивной подготовки администрации Владивостока Валерий Курочкин в интервью PrimaMedia рассказал о ремонте спортивных объектов дальневосточной столицы и о том, как некоторые горожане играют булыжниками в баскетбол.

– Во Владивостоке существует большое количество спортивных объектов. Расскажите, какие из них будут отремонтированы до конца года? И какая работа запланирована на следующий год?

– Действительно, в столице Приморья сейчас действует более 100 площадок, включая теннисные корты, хоккейные коробки, универсальные игровые площадки. Ежегодно проводится текущий ремонт для поддержания их в хорошем, функциональном состоянии. Ведь спортивные снаряды изнашиваются, ограждение ломается.

Что касается планов и текущих работ, на сегодняшний день во Владивостоке приводятся в порядок хоккейные коробки и катки, идет подготовка их к заливке. Это 60 площадок, которые находятся в ведении нашего управления, плюс еще 15 хоккейных коробок управления образования. К зимнему периоду мы планируем запустить все 75 объектов. Очень надеемся, что в этом году погода нам позволит это сделать. Потому что катки – это неотъемлемая часть зимнего времяпрепровождения горожан, любимое развлечение на выходных и каникулах.



Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru

– Какие спортивные объекты, особо требующие ремонта, вы можете выделить?

– Каждый спортивный объект, как я уже сказал, так или иначе, нуждается в ремонте. Площадка может считаться "рабочей", полностью готовой к пользованию горожанами, не более полугода после проведения ремонта. Потому что за эти шесть месяцев чего только, к сожалению, не случается. Горожане ломают баскетбольные щиты, уносят спортивные ворота!

Поэтому в рамках текущего ремонта во втором полугодии на площадках что-то подкрашивается, ремонтируется поломанное оборудование, меняется ограждение.

Также в городе много земельных участков, имеющих признаки спортивных объектов. Например, одним из таких признаков является часть ворот, ограждения или часть хоккейной коробки. И все эти объекты "стоят в очереди" на ремонт. В этом году мы запланировали и уже практически закончили работы на одной из таких площадок по улице Связи, 22. Здесь появился полноценный спортивный объект, прорезиненная игровая площадка для занятий тремя видами спорта: футболом, баскетболом и волейболом, соответствующая всем современным стандартам. Ее открытие состоялось на прошлой неделе.

Еще одна аналогичная площадка с баскетбольными сетками и футбольными воротами вскоре появится на улице Лермонтова в поселке Трудовое. На ней работы также практически завершены.

Отмечу, что на сегодняшний день – колоссальный спрос на такие универсальные игровые площадки. В любое время суток на них находятся горожане. Днем занимается, играет в игры детвора, а по вечерам – бегают взрослые.

Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru 1 / 6

– А насколько велик спрос среди горожан на строительство новых спортивных объектов?

– Спорт на сегодняшний день становится трендом. И мы ежедневно получаем обращения граждан, которые просят строить новые спортивные объекты. Правда, иногда горожане немного путают, просят установить новую детскую площадку, но подразумевают размещение на ней турников, например. Мы объясняем, что это уже спортивный объект, а не просто объект благоустройства.

– А как горожанам понять, что относится к спортивным объектам, а что – к объектам благоустройства?

– Спортивный объект подразумевает под собой определенный огороженный земельный участок, на котором находится сертифицированное по всем стандартам безопасности оборудование. Чтобы из тренажеров не торчали болты, а турник не был просто вкопан в песок. Например, площадка для воркаута (уличная гимнастика, подразумевающая выполнение упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах – Прим. ред.) должна иметь четыре турника, скамью для пресса, кольца, тренажеры типа "Марафонец" и другие. И тогда она уже попадает в категорию спортивных объектов.



Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru

– Бывают случаи, когда есть заявка от жителей на установку спортивного объекта, но технически её сделать невозможно?

– С такими ситуациями мы сталкиваемся постоянно. Бывает так, что человек выглянул в окно, увидел кусочек земли на углу дома и решил сделать "добро", добиться установки на этом пятачке спортивной площадки. У нас такие "войны" происходят постоянно, примеров сотни.

Также в этом году, помимо текущего ремонта и строительства новых объектов, была запланирована модернизация существующих площадок, то есть улучшение их качественных характеристик.

В рамках модернизации работы будут проведены на восьми объектах, все они – действующие хоккейные коробки, по разным причинам не соответствующие существующим требованиям и нуждающиеся в модернизации.

Например, на многих из них установим современные стеклопластиковые борта взамен деревянных, постоянно ломающихся. Хотя у деревянной коробки есть один неоспоримый плюс: в зимний период, когда на катках играют в хоккей, при ударе шайбы о борт звук не такой звонкий. В случае со стеклопластиком звук ощутимо громче, в результате некоторые горожане жалуются на шум.

Из этих восьми площадок четыре находятся в ведении нашего управления. Это хоккейная коробка по улице Фадеева, которая была буквально втиснута между двумя домами. Сейчас ведутся работы по ее полному демонтажу. Хотелось бы успокоить местных жителей, которые волнуются, что на месте этого спортивного объекта вырастет очередной торговый центр или парковка, и заверить – вскоре взамен старой коробки появится новая, со стеклопластиковыми бортами.

Вторая площадка — по улице Артековской на Емаре. На сегодняшний день там уже идет подготовка основания под хоккейную коробку, ведется монтаж новых бортов. Еще две коробки будут модернизированы по ул. Зои Космодемьянской, 12 и Героев Хасана 10/12. Причем, последняя точка весьма популярна среди жителей этого спального микрорайона. Она довольно-таки большая, у нее хорошее основание, что позволит сделать на этом мете не только хоккейную коробку, но и универсальную площадку. В следующем году там будет нанесена разметка, установлены баскетбольные щиты. Это что касается наших четырех объектов. Также существуют еще четыре площадки, подведомственные управлению образования, но мы так или иначе их курируем. Все работы по этим восьми коробкам мы планируем завершить к концу ноября. То есть к началу сезона заливки катков они будут готовы.

Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru 1 / 3

– Очень много вопросов у горожан про стадион "Строитель". Их интересует, что же всё-таки там будет?

– Там будет современный стадион! Конечно, разочарую владивостокцев, ожидающих, что после ремонта там появится всё и сразу. Сама по себе реконструкция стадиона, причем, любого – достаточно затратная история. Дешевле построить новый. Но тут возникает другой вопрос – где его строить? Ведь только ядро такого стадиона занимает весьма большую площадь. Найти свободой участок земли таких размеров в городе достаточно сложно. А стадион в лесу никому не нужен. Именно поэтому ведется реконструкция стадиона "Строитель".

Работа здесь велась поэтапно. Сейчас — подготовка основания стадиона, укладка покрытия, а также строительство площадки под легкоатлетическое покрытие. По итогам первого этапа мы получим ядро стадиона в разметке 100 на 65 метров, что соответствует требованиям Российского футбольного союза к спортобъектам, которые могут быть внесены в реестр министерства спорта РФ. И заявка о внесении "Строителя" в этот реестр будет нами подана. В этой разметке 100 на 65 будет размещено шесть легкоатлетических дорожек со специализированным покрытием (не стоит путать его с просто резиновым покрытием). Также будет установлено два комплекта ворот – основные и юниорские, чтобы можно было играть одновременно и вдоль и поперек стадиона.

– Главный вопрос, который интересует горожан в связи с ремонтом стадиона "Строитель" – будет ли там зимой ледовая площадка?

– Мы не отказываемся от заливки катка на "Строителе", но есть определенные критерии, на основании которых это будет возможно сделать. Потому что, давайте будем честными, застелить поляну современным покрытием, соблюсти все требования РФС и испортить её в первую же зиму заливкой катка не очень хочется. Это, как минимум, не логично. Но позицию горожан я тоже понимаю, сам вырос в этом районе, и все детство катался на "Строителе".



Спортивные площадки Владивостока. Фото: vlc.ru

Почему-то ни у кого из жителей Владивостока не возникает вопросов, почему город не заливает каток на стадионе "Динамо". Все понимают, что там есть покрытие, которое от таких манипуляций серьезно пострадает. Но что в итоге будет представлять собой покрытие на обновленном стадионе "Строитель"? Это несколько слоев щебня, а сверху твердая каучуковая "лепешка" с искусственной травой, засыпанной очень мелким, тяжелым кварцевым песком. В этом покрытии предусмотрены небольшие дренажные отверстия. Представим, что мы зальем это покрытие водой, которая затем замерзнет. Что произойдет дальше? Вода, просочившаяся через дренаж, расширится и просто разорвет его. Это физический процесс, от него никуда не деться. И если мы решимся залить каток на "Строителе", мы просто убьем идею появления нового современного стадиона во Владивостоке.

Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем возможность залить только шесть легкоатлетических дорожек, которые расположены по периметру. Такой вариант заливки более предпочтителен и с точки зрения уменьшения травматизма. Ведь катание в общей "куче" взрослых хоккеистов, подростков и маленьких детей, только встающих на коньки, чревато проблемами. А залитое кольцо "Строителя" отсечет любителей хоккея, им там делать будет нечего. Во Владивостоке хватает хоккейных коробок, где им можно будет поиграть.