Манту мочить можно, отказываться от неё – нельзя: в ТГМУ обсудили профилактику туберкулёза

На научно-практической конференции выступила главный детский фтизиатр Миндзрава и уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае

Научно-практическая конференция в ТГМУ. Фото: ИА PrimaMedia

Проблемы профилактики и диагностики туберкулеза у детей обсудили в Тихоокеанском государственном медицинском университете во Владивостоке. В научно-практической конференции участвовали приморские врачи, главный детский фтизиатр Миндзрава России Валентина Аксёнова, уполномоченный по правам ребёнка в Приморье Ирина Медведева и замдиректора департамента образования и науки Приморья Наталья Василянская. Они рассказали, как убедить родителей в необходимости делать пробу манту, какие новые способы диагностики туберкулёза существуют, а также развеяли миф о том, что манту нельзя мочить, сообщает ИА PrimaMedia.

К концу 2018 года в Приморье 5372 пациента стояли на диспансерном учете по туберкулёзу. Однако заболеваемость среди детей и подростков, по словам главврача Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы Юрия Селютина, значительно снизилась за последние 10 лет. Это произошло благодаря регулярным проверкам здоровья.

"Существуют и другие способы провериться на туберкулёз, кроме манту: квантифероновый и T-spot тесты. Их разрешила Всемирная организации здравоохранения, в России их результаты тоже принимаются во внимание. Родители, которые ищут альтернативу манту, сетуют, что они дорогие. А государство, разумеется, оплачивает самый бюджетный вариант, и в нашем случае это диаскинтест. Теперь, правда, имеется договорённость о локализации производства T-spot из Оксфорда у нас в России, после чего он сразу же дешевеет в два раза. Но и тут родители находят лазейку: считают, что в таком случае не нужно посещать фтизиатра. Но результаты любого анализа может оценить только врач", – объяснила главный внештатный фтизиопедиатр Миндзрава России Валентина Аксёнова.

Научно-практическая конференция. Фото: ИА PrimaMedia Научно-практическая конференция. Фото: ИА PrimaMedia Научно-практическая конференция. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

У главного детского фтизиатра России также поинтересовались, действительно ли нельзя мочить манту, и что делать, если контакта с водой всё-таки не удалось избежать. Она ответила, что мочить можно и манту, и диаскинтест, потому что они находятся под кожей, а не снаружи.

Главной темой встречи стали вопросы взаимодействия с родителями, которые категорически отказываются проверять ребёнка на туберкулёз традиционным способом.

"Хочу заступиться за всех руководителей образовательных организаций. Есть ряд неукоснительных документов, их нужно выполнять, и точка. У директора в отличие от родителя выбора нет. Профилактическая работа в школах строится по четырём направлениям: контроль, надзор, воспитание и образование родителей и детей. Но мы понимаем, что просветительскую работу надо усилить", – считает замдиректора департамента образования и науки Приморья Наталья Василянская.

В продолжение темы главный внештатный фтизиопедиатр Приморского края Людмила Мотанова поинтересовалась, что же всё-таки делать директору школы, если учиться приходит непривитый и необследованный ребёнок и какие доводы использовать в общении с упёртыми родителями. По словам Мотановой, даже ей, заслуженному врачу России и доктору медицинских наук, не всегда удаётся прийти к взаимопониманию с некоторыми убеждёнными родителями.

"Я таким родителям всегда одно говорю: свобода вашего ребенка заканчивается там, где начинается свобода другого. Они подвергают опасности не только своё чадо, но и всех тех, с кем ему придётся учиться. Если родители ни в какую не соглашаются, то всегда можно перейти на индивидуальное обучение. В случае с садиком сложнее: родители стоят перед выбором: поставить ребёнку манту и работать или же сидеть с ним дома. Я думаю, нужно объединить усилия директоров школ и детских садов и убедить их сохранять жесткость позиции. Иначе мы никакого эффекта не добьёмся", – считает уполномоченный по правам ребёнка в Приморье Ирина Медведева.