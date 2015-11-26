На Луговой демонтировали вновь появившиеся там незаконные киоски автострахования

Всего было убрано 11 самовольно установленных объектов

Площадь Луговая. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Незаконно установленные киоски автострахования демонтировали в районе площади Луговой во Владивостоке. Как рассказали в административно-территориальном управлении (АТУ) Ленинского района, всего было убрано 11 самовольно установленных объектов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"После выявления незаконных объектов владельцам дается время на самостоятельный демонтаж. Если нарушители не принимают никаких мер, к сносу приступают сотрудники муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Объекты вывозят на склад временного хранения. Получить своё имущество владельцы смогут, оплатив стоимость демонтажа и хранения", – сообщили специалисты.

В данном случае владелец согласился добровольно убрать незаконные киоски. С учетом мнения горожан на освобожденном участке администрация краевого центра планирует организовать благоустроенное общественное пространство или парковочную зону.

Всего с начала 2019 года во всех районах Владивостока было демонтировано около 250 незаконных объектов.