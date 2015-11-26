"Бесплатно за 1000 рублей": девушка сообщила об ужасном сервисе в салоне-красоты

В объявление требовались модели к опытному мастеру для пополнения портфолио
Это интересно 17:24
"Бесплатно за 1000 рублей": ужасный сервис в салоне-красоты. Фото: pixabay.com

Девушка поделилась своей историей об ужасном сервисе в салоне-красоты, где она пришла в качестве модели на ногти. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

По словам девушки, она пришла в салон в качестве модели и не ожидала получить такого результата.

"О студии узнала из объявления, требовались модели на маникюр к опытному мастеру для пополнения портфолио. Стоимость покрытия + гель лака 1000 рублей. Посмотрела работы в профиле, работы вполне приличные. На деле же оказался не многословный мастер, у которого скорей всего не задался день. И самое отвратительное покрытие, на которое я бы и бесплатно не согласилась," — пишет девушка.

Женская аудитория поддержала девушку.

Опытные мастера моделей не берут. Это ежу понятно.

Я бы просто не стала за это платить.

Мне так одна опытная довела ногти до того, что они стали трескаться под плотным слоем геля. Забыла о ней. Восстановила ногти и боюсь теперь ногти делать в целом.


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Тэги: парикмахер, салон красоты

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