Следком занялся масштабным пожаром на плавбазе "Петр Житников"

Некоторое время назад горевшая плавбаза прибыла на ремонт в Приморье
#Пожар на плавбазе
Общество 18:25
Следком занялся масштабным пожаром на плавбазе "Петр Житников". Фото: instagram.com/moryakidv
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Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла на ремонт в Приморье

Дальневосточный Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту большого пожара на плавбазе "Петр Житников", который произошел 23 сентября в Сахалинской области, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ведомства. Опрошены члены экипажа, очевидцы, а у судовладельца истребованы необходимые документы.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 07 октября 2019 года по факту ненадлежащей эксплуатации плавбазы "Петр Житников" инициирована процессуальная проверка в части ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта)", — говорится в сообщении на сайте.

По данным следствия, в конце сентября 2019 года в акватории островов Малой Курильской гряды произошло возгорание в одном из помещений судна "Петр Житников", где находился упаковочный материал.

В рамках процессуальной проверки осмотрено место происшествия, судно, опрошены члены экипажа, явившиеся очевидцами случившегося, у судовладельца истребованы необходимые документы, проведены иные процессуальные действия. Проверка продолжается.

Напомним, пожар на плавбазе возник 23 сентября, в 02.25 (по сахалинскому времени) недалеко от острова Итуруп. На борту находились 419 человек. К спасательной операции были привлечены находящиеся поблизости от места происшествия морские суда.

Также ИА PrimaMedia писало, что члены экипажа плавбазы "Петр Житников", которых из-за сильного пожара на борту пришлось экстренно эвакуировать, устроили нетрезвую потасовку в селе Крабозаводское на острове Шикотан Сахалинской области, где для них был развернут пункт временного размещения.

6 октября горевшая плавбаза прибыла на ремонт в порт Славянка в Приморском крае

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Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла на ремонт в Приморье

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Тэги: судно морское, речное торговое пожар

Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла на ремонт в Приморье

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