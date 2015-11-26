Возбуждено дело в отношении капитана горевшей приморской плавбазы "Петр Житников"

Проверка подтвердила нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте

Плавбаза "Петр Житников". Фото: instagram.com/moryakidv

Завершилась проверка Дальневосточной транспортной прокуратуры после крупного пожара на приморской плавбазе "Петр Житников". В отношении капитана-директора плавзавода возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает ИА PrimaMedia.

О пожаре, во время которого горела и дымилась упаковка для рыбопродукции, агентство подробно писало в сентябре. ЧП случилось 23-го числа в акватории Тихого океана, на расстоянии около 40 миль от острова Итуруп.

Находящаяся во Владивостоке компания-судовладелец "Дальморепродукт" договорилась с авиакомпанией "Аврора", и больше 300 членов экипажа были вывезены из Сахалинской области в Приморье. Обошлось без пострадавших и без разлива нефтепродуктов.

"В связи с несоблюдением требований пожарной безопасности, безопасности мореплавания при первоначальном оповещении капитаном судна уполномоченных органов Приморский транспортный прокурор внес представление судовладельцу – генеральному директору АО ХК "Дальморепродукт", в отношении капитана-директора плавзавода "Петр Житников" возбудил дело об административном правонарушении по ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте). Выявлены недостатки при реализации полномочий должностными лицами служб капитанов морских портов Находка и Владивосток ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики". Находкинский и Приморский транспортные прокуроры внесли им представления (на рассмотрении)", — говорится в сообщении надзорного органа.

Кроме того, заместитель дальневосточного транспортного прокурора внес представления руководителям Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства в связи с ненадлежащим контролем (надзором).

7 октября судно зашло в морской терминал Славянка морского порта Посьет, где остается сейчас. Скоро начнется ремонт плавбазы.