амобытный художник использовал натуралистичную гамму оттенков, органично сочетая цвета на полотне

Выставка картин Ивана Чипизубова откроется во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Выставка живописных работ самобытного художника из поселка Восток Красноармейского района Ивана Чипизубова (0+) пройдет с 24 октября по 4 ноября 2019 года в Приморском краевом центре народной культуры, сообщает ИА PrimaMedia.

Иван Иванович Чипизубов приехал в Приморье из Читинской области в 2000 году в возрасте 65 лет, здесь и начался его творческий путь. Самобытный художник использовал натуралистичную гамму оттенков, органично сочетая цвета на полотне. Эффект легкой дымки придают работам загадочность и таинственность. Перед нами возникает лес, полный тайн и чудес. На полотне могут весело играть медвежонок с медведицей или ярко петь озорной горный ручей. Художник выстраивает пейзаж за счет использования холодных и теплых оттенков, доминирования более ярких ближних предметов. Несмотря на плоскостность и однородность мазка, работы наполнены особым почерком письма, который придает всем живописным полотнам единство исполнения и серийность. Классические образы греют теплом и вызывают самые теплые ассоциации.

В творческой деятельности Иван Иванович всегда охотно брался за любую работу, связанную с кисточками и красками. В поселке Восток Красноармейского района он расписывал автобусные остановки, стены поселкового клуба. Посчастливилось ему расписать и внутреннее убранство церкви. Мастер работал с большой любовью к мастерству и оставил после себя сотню картин. Только при жизни он организовал около 10 персональных выставок.

Сегодняшняя экспозиция — это инициатива друзей, которые чтут и помнят Ивана Ивановича, человека жизнелюбивого, уверенного и, одновременно, скромного и заботливого.

Открытие выставки Ивана Чипизубова состоится 24 октября в 16.00 в Приморском краевом центре народной культуры по адресу: ул. Пушкинская 25. Время работы с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.