Дома, во Владивостоке, будем драться по моим правилам — лидер сборной по панкратиону

Международный турнир с участием спортсменов России, Бразилии, Республики Корея и других стран пройдет в цирке

Подготовка к турниру по современному панкратиону. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В субботу, 19 октября, в цирке Владивостока состоится международный турнир по современному панкратиону на Кубок главы города. С претендентами на победу и организаторами сегодня пообщался корр. ИА PrimaMedia.

Как положено, накануне соревнований всех бойцов взвесили. Опоздал только спортсмен из Бразилии, Мартин Фарли, которому завтра выпал поединок с бойцом из Южно-Сахалинска Рамазаном Мукаиловым. Мартин не смог присутствовать на пресс-конференции и взвешивании, так как в это время ещё летел во Владивосток.

Все остальные крепкие были уже на месте — в окружении спортивных и красивых девушек.

География участников: Россия, Южная Корея, Азербайджан, Киргизия. Сборную России на этом турнире возглавил именитый представитель владивостокского клуба "Гладиатор" Константин Киреев. Перед боем с корейским соперником он настроен очень решительно:

— В этот раз, так как я дерусь дома, в родных стенах, думаю, навяжу ему свою игру и будем драться по моим правилам. Надеюсь выиграть этот бой.



Следить за ходом восьми профессиональных поединков будут судьи, аккредитованные Союзом ММА России. По словам главного судьи Дмитрия Сазонова, подобрать противников было непросто: многие сначала соглашались, но потом отказывались.

— Я думаю, что завтра будет очень интересная конкуренция, потому что все парни заряжены на победу. Надо отдать должное, корейские ребята — очень выносливые, духовитые и готовы на любой бой, любое развитие событий. Ну а наши ребята, сами знаете, сильные все, абсолютно. Надеюсь, что мы снова одержим победу над корейцами 4:0, — добавил Сазонов, отвечая на вопрос корр. ИА PrimaMedia.

Зрелищный турнир начнется завтра в 19:00 на арене цирка. Президент федерации современного панкратиона Приморского края Евгений Политовский уверен, что будет аншлаг, так как цирк находится в центре города, у него очень удобное расположение, и при этом 2200 мест.

Файткард 19.10

63 кг — Магеррам Гасанзадэ (Азербайджан) vs Мыктыбек Абдыкалыков (Киргизия);

66 кг — Артем Фортунатов (Россия, "Россия", Хабаровск) vs Рамазан Исаев (Россия, "Гладиатор", Владивосток);

63 кг — Магомедшапи Гасайниев (Россия, "Гладиатор", Владивосток) vs Хонг Кёнтхэк (HONG KYONGTAEG/KTT, Сеул, Южная Корея);

95 кг — Джамбулат Дзуцев (Россия, "Ахмат", Южно-Сахалинск) vs Ли Сынджун (LEE SEUNGJUN/KTT, Сеул, Южная Корея);

70 кг — Немат Зейналов (Россия, "Прайд", Хабаровск) vs Ким Сонгвон (KIM SEONGGWON/KTT, Сеул, Южная Корея);

90 кг — Андрей Ленжен (Россия, "Лига Муай Тай", Благовещенск) vs. Мухаммад Алиханов (Россия, "Ахмат", Южно-Сахалинск);

84 кг — Рамазан Мукаилов (Россия, Южно-Сахалинск) vs Мартин Фарли (Martin Farley/Бразилия);

66 кг — Константин Киреев (Гладиатор) г. Владивосток vs Санг Вон Ким (Sang Won Kim/KTT, Сеул, Южная Корея).