Дома, во Владивостоке, будем драться по моим правилам — лидер сборной по панкратиону

Международный турнир с участием спортсменов России, Бразилии, Республики Корея и других стран пройдет в цирке
Спорт 20:52
Подготовка к турниру по современному панкратиону. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В субботу, 19 октября, в цирке Владивостока состоится международный турнир по современному панкратиону на Кубок главы города. С претендентами на победу и организаторами сегодня пообщался корр. ИА PrimaMedia.

Как положено, накануне соревнований всех бойцов взвесили. Опоздал только спортсмен из Бразилии, Мартин Фарли, которому завтра выпал поединок с бойцом из Южно-Сахалинска Рамазаном Мукаиловым. Мартин не смог присутствовать на пресс-конференции и взвешивании, так как в это время ещё летел во Владивосток.

Все остальные крепкие были уже на месте — в окружении спортивных и красивых девушек.

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География участников: Россия, Южная Корея, Азербайджан, Киргизия. Сборную России на этом турнире возглавил именитый представитель владивостокского клуба "Гладиатор" Константин Киреев. Перед боем с корейским соперником он настроен очень решительно:

— В этот раз, так как я дерусь дома, в родных стенах, думаю, навяжу ему свою игру и будем драться по моим правилам. Надеюсь выиграть этот бой.

Подготовка к турниру по современному панкратиону

Подготовка к турниру по современному панкратиону. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Следить за ходом восьми профессиональных поединков будут судьи, аккредитованные Союзом ММА России. По словам главного судьи Дмитрия Сазонова, подобрать противников было непросто: многие сначала соглашались, но потом отказывались.

— Я думаю, что завтра будет очень интересная конкуренция, потому что все парни заряжены на победу. Надо отдать должное, корейские ребята — очень выносливые, духовитые и готовы на любой бой, любое развитие событий. Ну а наши ребята, сами знаете, сильные все, абсолютно. Надеюсь, что мы снова одержим победу над корейцами 4:0, — добавил Сазонов, отвечая на вопрос корр. ИА PrimaMedia.

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Зрелищный турнир начнется завтра в 19:00 на арене цирка. Президент федерации современного панкратиона Приморского края Евгений Политовский уверен, что будет аншлаг, так как цирк находится в центре города, у него очень удобное расположение, и при этом 2200 мест.

Файткард 19.10

63 кг — Магеррам Гасанзадэ (Азербайджан) vs Мыктыбек Абдыкалыков (Киргизия);
66 кг — Артем Фортунатов (Россия, "Россия", Хабаровск) vs Рамазан Исаев (Россия, "Гладиатор", Владивосток);
63 кг — Магомедшапи Гасайниев (Россия, "Гладиатор", Владивосток) vs Хонг Кёнтхэк (HONG KYONGTAEG/KTT, Сеул, Южная Корея);
95 кг — Джамбулат Дзуцев (Россия, "Ахмат", Южно-Сахалинск) vs Ли Сынджун (LEE SEUNGJUN/KTT, Сеул, Южная Корея);
70 кг — Немат Зейналов (Россия, "Прайд", Хабаровск) vs Ким Сонгвон (KIM SEONGGWON/KTT, Сеул, Южная Корея);
90 кг — Андрей Ленжен (Россия, "Лига Муай Тай", Благовещенск) vs. Мухаммад Алиханов (Россия, "Ахмат", Южно-Сахалинск);
84 кг — Рамазан Мукаилов (Россия, Южно-Сахалинск) vs Мартин Фарли (Martin Farley/Бразилия);
66 кг — Константин Киреев (Гладиатор) г. Владивосток vs Санг Вон Ким (Sang Won Kim/KTT, Сеул, Южная Корея).

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Тэги: панкратион

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