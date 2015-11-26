Владивостоку сегодня не грозит метель 2007 года

Но, по прогнозу синоптиков, может произойти другое природное явление
Общество 09:29
19 октября во Владивостоке два раза был снег, причем в 2007 году с метелью. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня, 19 октября, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. Облачно и местами небольшой дождь, в том числе во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Температура воздуха по региону от +13 до +18°C.

Во Владивостоке переменная облачность и возможен слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха — до +15°C.

В Уссурийске также может пролиться дождь, при этом будет +14...+16°C. В Находке преимущественно без осадков и +15...+17°C.

По данным многолетних наблюдений, погода во Владивостоке 19 октября была теплой. Максимальная температура воздуха +18,9 °С отмечалась 1975 году, а минимальная −4,5 °С в 1956-ом. За весь период наблюдений в этот день два раза был снег — в 1925 и 2007 годах, причем в 2007-ом — с метелью. Мокрый снег — в 1939 и 1956 годах.

Ураганный ветер 40 м/с синоптики зафиксировали в 1962 году.

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Тэги: погода

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