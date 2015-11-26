Удача Овнов, развитие Львов и дела Весов: подробный гороскоп на 21 октября

Астрологи рассказали, чего ждать от завтрашнего дня
Это интересно 18:40
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ проживут удачный, плодотворный день, несмотря на всю его напряженность. Стоит внести некоторые поправки в совместные проекты: это сделает их более выгодными для всех участников. Постарайтесь не придираться к домашним, особенно к детям.

ТЕЛЬЦАМ было бы хорошо встретиться с теми, с кем давно уже нужно обсудить нечто важное, требующее совместных умственных и душевных усилий. Будет тяжело согласиться на компромисс: проявите чуть больше терпения к чужой точке зрения.

БЛИЗНЕЦЫ, от вас зависит, как ситуация начнет развиваться дальше. Возможно, кто-то из ваших близких переживает не самый простой период в своей жизни, — помогите ему. Вечерние часы благоприятствуют самым изысканным переживаниям.

РАКИ, вы сможете добиться гораздо большего, если люди будут чувствовать себя в вашем присутствии комфортно и расслабленно. Ваша высокая работоспособность остается при вас: сделайте больше, чем от вас ожидают и не повторяйте чужих ошибок.

ЛЬВЫ займутся успешным развитием ранее начатого. Ваши планы притягивают к вам самых разных людей: будьте внимательны: возможно, не все из них обладают чистыми помыслами. Вечер прекрасен для отдыха и полноценной заботы о себе и близких.

ДЕВЫ, вы не встретите препятствий, которые не смогли бы преодолеть. В то же время, повышается роль случая во всех сферах. Следует быть крайне осмотрительными, особенно если дело касается финансовых трат.

Дела ВЕСОВ будут идти с переменным успехом. Не упустите шанса попробовать что-то новое, но не забывайте и о своих основных целях. Вечер связан с очищением, творческим участием в делах близких, совместным планированием будущих событий.

СКОРПИОНЫ занимаются делами из совершенно разных областей, причем многие ухитряются это делать одновременно. Лучше не строить далекоидущих планов: сконцентрируйтесь на дне сегодняшнем, на максимальной эффективности своих действий.

У СТРЕЛЬЦОВ – изобилие оригинальных идей. Некоторые будут готовы выложить любые деньги ради удовлетворения пустого любопытства. Многим было бы полезно получить дополнительную информацию о возможностях человеческого организма, о связи здоровья телесного и душевного.

У КОЗЕРОГОВ благоприятный день для торговых операций и крупных приобретений. Не зацикливайтесь на неприятных высказываниях окружающих: делайте то, что считаете нужным, и поддержка обязательно придет.

ВОДОЛЕЯМ придется решать огромное количество важных вопросов. Хорошо искать себе друзей, единомышленников и партнеров. Особый интерес проявляется к искусству, музыке, а на бытовом плане хочется покоя и чувства защищенности.

Некоторых РЫБ ждет сюрприз в виде новых обязанностей. Вторая половина дня позволит добиться поддержки со стороны коллег, а вечером много радости доставит встреча, детали которой стоит продумать заранее.

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Тэги: астрология

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