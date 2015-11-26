Футболисты "Луча" уступили красноярскому "Енисею" во Владивостоке

Приморские болельщики несогласны с назначенным арбитром пенальти

"Луч" против красноярского "Енисея". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

На стадионе "Динамо" во Владивостоке завершилась встреча местной команды "Луч" и красноярского "Енисея" в рамках олимп-первенства ФНЛ (6+). Единственный гол забили гости, сообщает ИА PrimaMedia.

Весь первый тайм команды удерживали сухой счет, а во втором арбитр Алексей Амелин назначил пенальти в ворота приморцев. К огорчению болельщиков "Луча", мяч оказался в воротах.

"В итоге 0:1 не в нашу пользу. И, честно говоря, мы не поняли, почему нам назначили пенальти — по идее, его там не должно было быть", — поделился с корр. редакции один из болельщиков.