"Луч" на своем поле во Владивостоке сразится с "Енисеем"

Соперник находится сейчас в зоне вылета
Спорт 10:03
К 16 часам болельщики соберутся на стадионе "Динамо". Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке сегодня, 19 октября, состоится футбольный матч "Луча" и красноярского "Енисея" в рамках олимп-первенства ФНЛ (6+). Игра на стадионе "Динамо" начнется в 16.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Предыдущая игра приморских футболистов проходила в Иваново и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

По информации пресс-службы "Луча", команда из Красноярска занимает сейчас 17 место, находясь в зоне вылета. В активе "львов" 15 очков. У приморских "тигров" — 12 место и 19 очков. При этом есть потери. Субботний матч из-за дисквалификации пропустят центральные защитники Денис Магадиев и Джо Ботака-Иобома. После болезни восстанавливается Руслан Гордиенко.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Луч" проиграл в выездном матче в Иваново

Написать автору
Тэги: футбол

"Луч" проиграл в выездном матче в Иваново

13 октября, 10:55

Футболисты "Луча" впервые сыграют с ивановским "Текстильщиком"

12 октября, 10:43

"Старый слоган есть: Молодость и опыт – это про нас"

18 октября, 15:10
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia