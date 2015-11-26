"Луч" на своем поле во Владивостоке сразится с "Енисеем"

Соперник находится сейчас в зоне вылета

К 16 часам болельщики соберутся на стадионе "Динамо". Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке сегодня, 19 октября, состоится футбольный матч "Луча" и красноярского "Енисея" в рамках олимп-первенства ФНЛ (6+). Игра на стадионе "Динамо" начнется в 16.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Предыдущая игра приморских футболистов проходила в Иваново и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

По информации пресс-службы "Луча", команда из Красноярска занимает сейчас 17 место, находясь в зоне вылета. В активе "львов" 15 очков. У приморских "тигров" — 12 место и 19 очков. При этом есть потери. Субботний матч из-за дисквалификации пропустят центральные защитники Денис Магадиев и Джо Ботака-Иобома. После болезни восстанавливается Руслан Гордиенко.