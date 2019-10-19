Главный тренер "Луча" заявил об отставке после проигрыша "Енисею"

Болельщики из Владивостока обсуждают эту новость в социальных сетях
Спорт 19:56
Рустем Хузин. Фото: fc-luch.com

Сразу после провала в сегодняшнем матче с красноярским "Енисеем" главный тренер владивостокского ФК "Луч" Рустем Хузин подал в отставку. Он был наставником приморских футболистов с июня прошлого года, сообщает ИА PrimaMedia.

Пресс-служба "Луча" отмечает на официальной странице клуба в Instagram: "Под руководством специалиста "тигры" провели 59 официальных встреч, 16 из которых выиграли, 24 сыграли вничью и 19 проиграли. Коллектив нашего клуба благодарит Рустема Агзамовича за сотрудничество и желает удачи в дальнейшей трудовой деятельности".

Болельщики, обсуждая эту новость, высказывают разные мнения. Есть те, кто считает, что "игра не всегда зависит от тренера" и советуют обновить состав игроков.

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Тэги: футбол

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