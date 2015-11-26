ХК "Адмирал" впервые вышел на третье место зональной турнирной таблицы

Раньше соперники выходили на лед чтобы выиграть у "Адмирала", то сейчас чтобы не проиграть – Александр Коннов
Спорт 10:25
Александр Коннов. Фото: Пресс-служба ХК Адмирал

ХК "Адмирал" впервые в своей истории поднялся на третье место в конференции "Восток", переиграв 19 октября "Северсталь" из Череповца — 5:3. По ходу встречи "моряки" проигрывали две шайбы (1:3), но сумели счет сравнять и добиться в итоге победы. Автором победной шайбы стал Александр Коннов. Этот гол стал для нападающего "Адмирала" первым в сезоне. После матча он поделился с ИА PrimaMedia своими эмоциями и радостью от заброшенной шайбы.

— Александр, в первой половине игры соперник переиграл "Адмирал", хоть вы первыми и открыли счет в матче. По вашему мнению почему так произошло?

— "Северсталь" очень быстрая команда, она славится своей скоростью и давлением. Поэтому, возможно, казалось, что они нас переигрывают и выглядят активнее. Но думаю, что первую часть игры мы держали все под контролем.

— Но все же после первой половины игры счет в матче был отрицательным для "Адмирала" — 1:3.

— Да, это тяжелая игра. Мы приехали с выезда, у нас хоть и был перерыв два дня, но это все равно наложило свой отпечаток. Не скажу, что устали, но это сказалось на начале матча. Тем не менее, потихоньку мы выкарабкиваемся из этой ямы.

— Какой момент в матче стал переломным?

— Когда мы забросили вторую шайбу. Почувствовали, что у нас есть возможности и силы добиться положительного результата. Хотя не скажу, что не чувствовали этого, когда проигрывали 1:3. Никто не падал духом и не смотрел на табло. Все хотели выиграть.

— Твоя шайба стала победной, и для тебя она первая в сезоне. Какие чувства испытываешь?

— Чувства в связи с этим грандиозные. Это долгожданный гол. А эмоции даже сейчас сложно выразить, их не передать словами.

— Чувствуется, что соперник настраивается на "Адмирал" немного по-другому, чем ранее, видя результат, который показывает команда?

— Я считаю, что да. В прошлом году противник был немного расслабленным. И по моему мнению наши соперники если раньше соперники выходили на лед чтобы выиграть, то сейчас чтобы не проиграть.

— Можешь в трех словах назвать причину успеха нынешнего успеха "Адмирала"?

— Работа, команда и характер!

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Тэги: хоккей с шайбой Адмирал, хоккейный клуб

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