"Хорошая рубка получилась в конце": приморские болельщики довольны победой "Адмирала"

Итоговый счет в матче с "Северсталью" получился 5:3

"Фетисов-Арена" Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Кроме футбольного поединка, во Владивостоке сегодня состоялся еще и хоккейный. В отличие от игры на стадионе "Динамо", главному тренеру команды "Адмирал" не пришлось подавать в отставку. Наоборот — встреча с "Северсталью" завершилась победой приморских хоккеистов, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже на третьей минуте Денис Вихарев открыл счет, отправив шайбу в ворота "Северстали". На восьмой минуте того же первого периода гости сравняли счет.

Во втором периоде хоккеисты из Череповца вышли вперёд, забив две шайбы. Приморские болельщики ждали лучшего результата, и их ожидания оправдались. "Адмирал" сначала ответил гостям во втором периоде, а потом — еще тремя шайбами — в третьем.

"Хорошая рубка получилась в конце", — комментировали довольные приморские болельщики, покидая "Фетисов-Арену".

Ход игры и ее результат прокомментировали и тренеры обеих команд на послематчевой конференции.