Двух человек похитили в Приморье: возбуждено уголовное дело

Их удерживали в гаражном боксе

СИЗО. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморском крае возбужденно уголовное дело по факту похищения двух человек. По подозрению в совершении преступления задержаны 20-ти и 37-летний мужчины, которые предположительно сначала насильно поместили людей в автомобиль, а потом удерживали их в гараже. Решается вопрос о помещении подозреваемых под стражу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

В Лучегорске 17 октября двое мужчин насильно поместили двух местных жителей в автомобиль и перевезли к дому по улице Трубецкова, где поместили в гаражный бокс и удерживали до 18 октября, пока их не освободили сотрудники полиции.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а,ж" ч. 2 ст.126 УК РФ (похищение).

По подозрению в совершении преступления задержано двое мужчин 1982 и 1999 года рождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.