Кубок главы Владивостока по панкратиону уехал в Южную Корею (ФОТО)

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Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Международный турнир по современному панкратиону на кубок главы города Владивостока состоялся в субботу, 19 октября, в цирке. Волю к победе показали бойцы из России, Киргизии, Азербайджана, Бразилии и Южной Кореи, сообщает ИА PrimaMedia.

Четыре из восьми поединков прошли в формате матчевой встречи "Россия — Южная Корея", где соперниками дальневосточников стали представители одного из ведущих клубов Республики Корея — Korea Top Team (промоушен TFC). Итоговый счет — 3:1 в пользу россиян.

Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 6

Первую победу техническим нокаутом одержал дебютант — Магеррам Гасанзадэ из Азербайджана. При таком же раскладе в выигрыше остался и Рамазан Исаев ("Гладиатор", Владивосток), который в следующем бою на четвёртой минуте первого раунда победил Артёма Фортунатова из Хабаровска. Сам Артём признать поражение не готов:

— Впечатления хорошие, соперник достойный, планирую на ближайшем турнире сделать с ним реванш. Правда, не знаю, в каких рамках, но реванш обязательно будет.

Победы в международных встречах на счет России по итогам судейских решений записали боец сахалинского "Ахмата" Джамбулат Дзуцев, представитель хабаровского клуба "Прайд" Немат Зейналов и Магомедшапи Гасайниев из владивостокского центра единоборств "Гладиатор". Этот центр был представлен еще тремя спортсменами, двое из которых также оказались в числе сильнейших.

Президент "Гладиатора" Джамал Курбанов остался доволен результатами турнира:

— Честно говоря, ожидал даже меньшего, но я посмотрел бои — они конкурентные. Интересными получились международные поединки с корейскими спортсменами и с бразильцем. Мне всё очень понравилось. Я думаю, у ребят, которые выступили на этом турнире, большое будущее.

Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 6

Во время поединков болельщики — а их было около двух тысяч — активно поддерживали бойцов. Молодёжь кричала: "Локтем! Бей! Бей! Давай, мы с тобой!"

Самыми ожидаемыми поединками вечера стали два заключительных боя. В соглавной встрече Рамазан Мукаилов нокаутировал бразильца Мартина Фарли. А вот в главном бою, несмотря на амбиции и высокие шансы приморца Константина Киреева, победу одержал кореец Санг Вон Ким.

Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Международный турнир по панкратиону во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 8

Главный приз вручали мэр Олег Гуменюк и президент федерации современного панкратиона Приморского края Евгений Политовский.

Судейскую коллегию турнира возглавлял судья международной категории Дмитрий Сазонов. Вместе с ним работали опытные рефери Гаджи Зайпулаев и Антон Пилипейко, а также судьи федерации СБЕ ММА Приморского края под руководством Максима Леоновца.

Каждый участник турнира получил уникальную медаль и призы от спонсоров.