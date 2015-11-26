Алексей Здуник: вся моя жизнь связана с железной дорогой

На Уссурийском ЛРЗ молодой смене передают свой опыт специалисты с многолетним стажем

Алексей Здуник – наладчик станков с числовым программным управлением, бригадир. Фото: Анна Водопьянова ИА UssurMedia

Медиапроект "Человек труда" продолжает свою деятельность на Уссурийском локомотиворемонтном заводе, от которого зависит слаженная и бесперебойная работа железнодорожного транспорта по всей России. Завод известен далеко за пределами Дальнего Востока, за год через него проходит более 300 локомотивов. Здесь ремонтируется и модернизируется 12 видов локомотивов, шесть типов дизелей и пять разновидностей генераторов и тяговых двигателей. Он является одним из крупнейших предприятий Приморского края. А в городе Уссурийске УЛРЗ нет равных по объемам производства и количеству специалистов. Трудятся на заводе около 3,5 тысяч человек. Неспроста его называют флагманом тепловозоремонтных предприятий. Но основа и самая главная ценность Уссурийского ЛРЗ – это люди, работающие там, особенно опытные профессионалы, посвятившие железной дороге десятилетия.

Алексей Здуник – наладчик станков с числовым программным управлением, бригадир. Его трудовой стаж на УЛРЗ 32 года, а на железной дороге и того больше. Работает Алексей на механическом производстве блока вспомогательных цехов.

Он обеспечивает качественную работу оборудования. О том, что привело его на завод, об особенностях своей работы, Алексей побеседовал с корр. ИА UssurMedia в рамках медиа-проекта "Человек труда".



Алексей Здуник – наладчик станков с числовым программным управлением, бригадир. Фото: Анна Водопьянова ИА UssurMedia

— Расскажите немного о себе.

— Сам я родом из Сибири. В Приморье отслужил в армии и решил остаться жить. Потом познакомился со своей будущей женой. Сыграли свадьбу, появилась семья, родилась дочь. Сейчас ей уже 18 лет, она студентка, учится в ДВФУ на юридическом факультете. Есть у меня хобби – люблю проводить время на даче, увлекаюсь морской рыбалкой.

— А как попали на завод, это была случайность или осознанное решение?

— На железную дорогу я пришел сразу после армии в 1985 году. Работал на поезде рефмехаником, профессия эта в то время была хорошо оплачиваемая, я был доволен своим выбором. Но когда обзавелся семьей, характер моей разъездной работы меня уже не устраивал, ведь я по два месяца не был дома. А хотелось находиться рядом со своей женой, чтобы семья была вместе. Поэтому я решил пойти на завод, здесь уже работал родственник моей жены и брат мой двоюродный, который рассказал мне про токарное дело. И я начал работать токарем. С 1987 года я работник УЛРЗ. Вот и получается, что практически вся моя жизнь связана с железной дорогой.

— Вы пришли работать токарем, а сейчас уже наладчик, у вас своя бригада, другие обязанности. Как вы росли в профессиональном плане?

— Сначала я был токарем второго разряда, заработал третий. Наш цех развивался, появились новые станки с числовым программным управлением, и мне предложили стать наладчиком в бригаде на станках с ЧПУ. Обучился на наладчика третьего разряда, недолго думая, сдал на четвертый, на пятый. Несколько лет я проработал в составе бригады, а потом начальник цеха предложил мне самому создать бригаду, тем более были свободные станки. И вот с 1991 года я бригадир. Тогда у меня в подчинении было всего шесть человек, сегодня их 20, а когда цех работал посменно, в моей бригаде было 28 человек.

— Много у вас обязанностей на рабочем месте?

— Обязанностей много, работы хватает. Станки нужно поддерживать в надлежащем техническом состоянии, вовремя устранять неисправности, чтобы операторы могли бесперебойно действовать. Загруженность продукцией бывает. Как руководитель много общаюсь с людьми, направляю, обучаю. Поначалу много новых кадров приходило – учили их. И сейчас есть ребята, которые только набираются опыта.

— Сложно с новенькими работать, учить?

— Сейчас уже привычно. Сложно было сначала, когда пришли мои первые ученики, и еще не совсем понимаешь, как их учить. Ведь если сам умеешь и знаешь, кажется, все просто и понятно, а человеку, который только учится, знания надо через себя пропустить, проработать, чтобы для него тоже это стало простым и понятным. И самое главное, чтобы ученик хотел учиться, жаждал узнать все тонкости, вникнуть в рабочий процесс, тогда и учить его легко и в удовольствие. А если нет желания, то тут уже намного сложнее.

— А какие еще сложности в вашей работе есть?

— Трудности они у всех есть, от этого не уйдешь. Бывают какие-то проблемы с инструментом, но все решаемо, для этого и работаем.

— Может, у вас есть пожелания каких-то изменений в работе завода? Преобразований?

— Конечно, какие-то мелочи можно преобразовать. Транспортные перевозки на заводе хотелось бы улучшить. И еще удивляет, почему наладчикам отменили надбавки за вредность, работаем вместе с операторами, в одном помещении… А так, в принципе, все устраивает. Стараемся выполнять план, делать выработку. В бригаде моей все операторы отличные люди, все трудолюбивые, лентяев нет.

Проект "Человек труда"создан по инициативе Союза журналистов России, проводится при поддержке губернатора Приморского края. Стратегический партнер проекта — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Партнеры – ПАО "ВМТП", ООО "Приморскуголь", ООО "Русская Рыбопромышленная Компания", Slavda Group. Сайт проекта http://человектруда.рф/.