Цели Овнов, усилия Близнецов и поездки у Весов: подробный гороскоп на 22 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

Гороскоп. Фото: Pixabay.com

ОВНЫ, выделите свою главную цель и забудьте на время обо всем остальном. В эти дни серьезная работа принесет особое удовлетворение. Вечер идеально подходит для заботы о внешности и здоровье.

ТЕЛЬЦАМ стоит найти более разумную форму сотрудничества с кем-то из старых партнеров. Могут пригодиться советы людей старшего возраста. Обостряются отношения с теми, кто любит самоутверждаться за чужой счет.

От БЛИЗНЕЦОВ ситуация в деловой сфере требует дополнительных усилий. Самое время предпринять что-нибудь для улучшения материального положения, достижения независимости в этом плане. Большинство поездок окажутся приятными и выгодными.

Некоторым РАКАМ обилие профессиональных дел помешает получить удовольствие от других жизненных сфер. В целом период символизирует выбор новых задач и внутреннее раскрепощение. Постарайтесь наладить нужные связи.

ЛЬВОВ ожидает день созидания, тонкого управления событиями. Для тех, кто занимается духовными практиками, это особенно перспективное время. День прекрасно подходит для объединения усилий.

ДЕВАМ не стоит заниматься чем-то через силу: толку будет мало. Хорошее время для творчества, рукоделия, приобщения к миру искусства. У многих появится сильное желание увидеться с другом: накопилось много новостей, которыми было бы приятно обменяться.

ВЕСОВ может тормозить приверженность к старому образу действий. Этот день обещает успех всем, кто не побоится попробовать себя в новом деле. Возможны удачные поездки и крупные приобретения.

СКОРПИОНОВ ждут удачные контакты с начальством и потенциальными спонсорами. Некоторых ждут определенные сложности в овладении нужными навыками. Не поддавайтесь тому ритму, который вам пытается навязать общество, — находите время для того, что имеет смысл лично для вас.

У СТРЕЛЬЦОВ — прекрасное время для дружеских и романтических встреч. Удачными окажутся и поездки, совершенные с деловой целью. Не пропустите информацию, способную улучшить вашу жизнь.

КОЗЕРОГАМ звезды советуют открыться переменам в личной жизни. Если вы ощущаете давление со стороны, знайте: как раз сейчас можно создать вокруг себя более благоприятную атмосферу. Вечер отлично подходит для занятий музыкой и танцами.

ВОДОЛЕЯМ звезды советуют не останавливаться на достигнутом в делах личного характера: используйте это время для укрепления отношений. Также это благоприятный день для путешествий, командировок, посещения мест, где вы давно не были.



РЫБЫ, относитесь спокойно к возможной критике в свой адрес. Несмотря на психическое напряжение, это плодотворное время, особенно для работы в коллективе. Не все встречи этого дня пройдут гладко, но каждая из них содержит в себе какой-то подарок для вас.