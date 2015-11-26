У приморского ХК самая маленькая платежная ведомость среди клубов Восточной конференции КХЛ, при этом он обыгрывает более "богатые" команды

Хоккей. Фото: ИА PrimaMedia

Приморский ХК "Адмирал" признан самым эффективным клубом по соотношению "уровень зарплат — результат" среди клубов Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на исследование РБК, изучившего платежные ведомости 12 команд Восточной конференции КХЛ.

Всего, по данным издания, клубы Восточной конференции КХЛ смогут выделить на зарплаты хоккеистов в этом сезоне 10,45 млрд рублей. Причем это на 1,085 млрд рублей больше, чем потратят на эти же цели команды Западной конференции. Самые большие платежные ведомости имеют "Металлург" (1,5 млрд рублей), "Авангард" (1,4 млрд), "Ак Барс" (1,35 млрд), "Автомобилист" (1,2 млрд) и "Салават Юлаев" (1,2 млрд).

При этом наиболее эффективным клубом на Востоке считается "Адмирал": у него самая маленькая платежная ведомость в лиге — 250 млн рублей, что ровно в семь раз меньше, чем у СКА и ЦСКА. Команда из Владивостока идет на четвертом месте и опережает "Салават Юлаев" и "Автомобилист", которые выплачивают игрокам в 4,8 раза больше, а также "Металлург", чья платежная ведомость больше в шесть раз.

Однако в журналисты РБК также отмечают, что в сравнении с прошлым сезоном уменьшились зарплатные бюджеты всех клубов, кроме "Адмирала", который увеличил его на 50 млн рублей.

"Это связано с вводом с 2020 года жесткого (без возможности превышения, как сейчас) потолка зарплат и стремлением руководителей клубов сокращать расходы", — говорится в публикации РБК.

От ИА PrimaMedia отметим, что несмотря на небольшие зарплаты хоккеисты "Адмирала" показывают отличные результаты в игре. Недавно "моряки" сумели одержать пять побед подряд, завершив победную серию лишь проигрышем "Локомотиву". Однако уже 19 октября приморцы обыграли "Северсталь" из Череповца, и впервые в своей истории клуб поднялся на третье место в конференции "Восток". Эксперты считают, что такого результата "Адмиралу" удалось добиться благодаря возвращению Сергея Светлова на пост главного тренера.