На юге Приморья в ноябре обещают плюсовую температуру

Синоптики рассказали, чего еще ждать от последнего месяца осени

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Немногим отличаясь от своего месяца-предшественника, ноябрь в Приморье будет погожим и сухим. По предварительным прогнозам, среднесуточные температуры в крае опустятся лишь немногим ниже нуля, а количество осадков будет средним, сообщает ИА PrimaMedia.

В середине календарной осени в Приморье заново зацвели сирень и сакура, а средняя ночная температура до сих пор стойко сохраняет положительные значения. Прошлогодний ноябрь выдался тёплым и бесснежным, а чего ждать от последнего осеннего месяца в этом году, корр. редакции рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

– Средняя месячная температура воздуха в ноябре, согласно предварительным прогнозам, будет варьироваться от -1 до — 6°C, а на севере края опустится до -8º. Температура на южном побережье будет достигать двух градусов выше ноля, что выше средних многолетних значений на один-два градуса. Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества. Как правило, от октября к ноябрю в Приморье отмечается самое заметное в годовом ходе понижение температуры воздуха (на 8-11 градусов). В ноябре уже преобладают твердые и смешанные осадки (50-80%). Обычно к концу месяца в крае (за исключением западных и южных районов, Приханкайской равнины и побережья) отмечается установление снежного покрова (8-15 см), – пояснил собеседник.