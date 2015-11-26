На юге Приморья в ноябре обещают плюсовую температуру

Синоптики рассказали, чего еще ждать от последнего месяца осени
Общество 14:18
Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Немногим отличаясь от своего месяца-предшественника, ноябрь в Приморье будет погожим и сухим. По предварительным прогнозам, среднесуточные температуры в крае опустятся лишь немногим ниже нуля, а количество осадков будет средним, сообщает ИА PrimaMedia.

В середине календарной осени в Приморье заново зацвели сирень и сакура, а средняя ночная температура до сих пор стойко сохраняет положительные значения. Прошлогодний ноябрь выдался тёплым и бесснежным, а чего ждать от последнего осеннего месяца в этом году, корр. редакции рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

– Средняя месячная температура воздуха в ноябре, согласно предварительным прогнозам, будет варьироваться от -1 до — 6°C, а на севере края опустится до -8º. Температура на южном побережье будет достигать двух градусов выше ноля, что выше средних многолетних значений на один-два градуса. Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества. Как правило, от октября к ноябрю в Приморье отмечается самое заметное в годовом ходе понижение температуры воздуха (на 8-11 градусов). В ноябре уже преобладают твердые и смешанные осадки (50-80%). Обычно к концу месяца в крае (за исключением западных и южных районов, Приханкайской равнины и побережья) отмечается установление снежного покрова (8-15 см), – пояснил собеседник.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Борис Кубай: К концу недели во Владивостоке значительно похолодает

Написать автору
Тэги: погода метеопрогноз

Борис Кубай: К концу недели во Владивостоке значительно похолодает

10:15

Днем тепло, ночью уже холоднее: прогноз погоды на следующую неделю

20 октября, 18:03

"Строительство является одним из самых сложных производств – твой результат виден всем"

09:44
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia