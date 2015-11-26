Реализацию реформы обращения с ТКО сопроводят корректировкой закона об экологическом образовании

В Приморье возьмутся за формирование экологической культуры в обществе. Фото: пресс-служба партии ЕР

Повышение экологической культуры жителей Приморского края в вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили во Владивостоке 18 октября. За круглым столом собрались те, в чью компетенцию входят вопросы реализации в крае реформы обращения с ТКО и экологического просвещения: представители органов исполнительной и законодательной власти края, социально-ориентированных некоммерческих организаций, общественности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Мероприятие было организовано департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края совместно с информационно-методическим центром "Тихоокеанский Проект" под эгидой федерального проекта партии "Единая Россия" "Чистая страна".

Как отметили участники дискуссии, формирование экологической культуры в обществе предполагает широкую эколого-просветительскую работу для разных категорий населения, а федеральный закон "Об охране окружающей среды" регулирует, в том числе, организацию и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры.

Региональный координатор проекта "Чистая страна", председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик рассказал, что в рамках предоставленных субъектам РФ полномочий правовая база для этого в Приморье полностью сформирована.

"Сегодня вопросы, связанные с экологией, охраной окружающей среды и природопользованием на территории Приморского края, регулируют 11 краевых законов, в том числе, закон "Об экологическом образовании в Приморском крае", — сказал Ролик.

Он отметил, что сегодня данный закон требует корректировки. В частности, он не учитывает нормы, введенные федеральным законом № 503— ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления".

"Мы планируем кардинально переработать действующий закон, и я надеюсь на помощь экспертного сообщества в этом вопросе", — сообщил координатор партпроекта "Чистая страна". Он, в частности, рассказал, что уже в ближайшее время по предложению директора ИМЦ "Тихоокеанский Проект" Александра Смышляева депутатами будет внесена законодательная инициатива по внесению в данный закон изменений, в соответствии с которыми к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с ТКО будут отнесены экологическое воспитание и формирование экологической культуры.

Сегодня тема экологии интересует не только профессионалов, экспертов, но и простых жителей Приморского края. О том, что в нашем регионе началась реализация национального проекта "Экология", в рамках которого реализуется ряд региональных проектов, где один из основных это формирование современной системы обращения с ТКО рассказала, выступая на совещании, врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко. Она подчеркнула, это касается всех муниципальных образований, всех приморцев, независимо от того, живут они в многоквартирных домах либо в частном доме.

"С 1 января 2020 года край переходит на новую систему обращения с ТКО. Вся система вывоза, сортировки, захоронения либо переработки отходов, их утилизации — все будет в руках единого регионального оператора", — сказала подчеркнула Елена Пархоменко, отметив, что сегодня необходимо выстраивать систему экологического просвещения собственников.

Участники круглого стола обсудили также вопросы внедрения экологических программ в образовательных учреждениях и рассмотрели возможность корректировки закона "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае", который бы в новой редакции предусматривал поддержку социально ориентированных НКО, осуществляющих мероприятия, направленные на повышение экологической культуры населения края.