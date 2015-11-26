Спасая Пушкина, найти себя: хроники одной жизни

Авторская рецензия на спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" в Приморском краевом драматическом театре молодежи

Спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". Фото: Приморский краевой драматический театр молодежи

Директор департамента искусств и дизайна, Школа искусств и гуманитарных наук ДВФУ Наталья Федоровская:

В этом сезоне Приморский краевой драматический театр молодежи сохранил на малой сцене трагикомедию маленького человека "Спасти камер-юнкера Пушкина" (16+) (режиссер Виталий Дьяченко, художник-постановщик Наталья Стороженко) по одноименной пьесе Михаила Хейфеца (2011-2012), премьера состоялась в марте 2019 года.

Спектакль погружает зрителя в историю жизни простого обывателя, на глазах у которого рушится система ценностей Советского Союза и на смену ей приходят приоритеты "лихих девяностых". В пьесе затронута интереснейшая, не всегда удобная для публичного обсуждения, проблема: в советский период государственная политика по отношению к творчеству поэта определялась фразой: "Пушкин – наше все". В годы перестройки набивший оскомину лозунг стал восприниматься в качестве проявления диктатуры государства и давления общественного мнения, которые неизбежно вызывали протест у подрастающего поколения. Действительно, почему "не любить Пушкина" сродни преступлению? Этим вопросом с раннего детства задается Миша Питунин, жизнь которого тесно переплелась с жизнью Пушкина.

Постановка решена в форме монолога-исповеди, в нем главный герой рассказывает зрителям о своих непростых отношениях с легендарной личностью. Образ Михаила Питунина воплощается благодаря блестящей игре команды актеров, которые, сменяя друг друга, раскрывают разные грани личности персонажа, его чувства, переживания и душевные порывы. В прологе каждый исполнитель примеряет висящий на сцене старинный фрак, словно принимая на себя образ Пушкина.

Публика погружается в знаковые эпизоды из жизни главного героя, в которых как в зеркале отражается судьба обычного человека. В первой сцене Герман Авеличев с искренним чувством рисует облик маленького Миши, которого в детском саду наказали из-за того, что он на провокационный вопрос "Ты что, Пушкина не любишь?" простодушно ответил – "Не люблю!" – ведь сложно любить то, чего не понимаешь. Ребенок еще не знал, что нужно жить "по правилам", его необоснованное наказание послужило началом стойкого неприятия Пушкина.

Юрием Шадриным, Денисом Лашко и Германом Авеличевым тонко подмечены детали школьных лет жизни героя. Так, Денис Лашко совершенно правдоподобно передает смену эмоций первоклассника, который, вооруженный огромным букетом цветов, радостно идет в школу, чтобы с ужасом обнаружить, что ему выпала великая честь учиться в школе, носящей имя великого поэта. Вместе с приятелем Дубасовым (Николай Тирищук) он, как и многие его сверстники-мальчишки, испытывает мучения на уроках литературы, где нужно учить Пушкина, "Муму" И.С. Тургенева и другие творения классиков. Питунин не миновал и встречи с местными хулиганами Секой (Герман Авеличев) и Витьком (Николай Тирищук), знакомство с которыми станет для героя роковым.

Актерам удается удачно воспроизвести воспоминания школьных лет, которые каждый зритель живо воскрешает в своей памяти: жизнь обычного подростка 70-80-х годов XX века, который не хочет расстраивать маму плохими отметками и замечаниями учителей, слушает во дворе уличные песни и проникающую в СССР зарубежную эстраду. Но как совместить новые веяния с устаревшими "Русланом и Людмилой" и "Евгением Онегиным"? Исполнители роли главного героя убедительно передают чувства многих представителей того поколения, которые негативно воспринимали насаждаемого поэта. Юношеский максимализм выдает единственно "верную" мысль: "Почему Пушкина не убили раньше? – тогда не нужно было бы столько учить"!

Встреча с художницей Лерой во время каникул заставляет Питунина пересмотреть свое отношение к Пушкину: простое желание произвести впечатление на понравившуюся девушку, процитировав ей неожиданно вспомнившийся стих "Красавица", перерастает в увлекательную игру по поиску способов спасения поэта от смерти. Нелюбимый Пушкин неожиданно становится причиной для встреч молодых людей, озаряя обыденную жизнь главного героя загадками и парадоксами прошлого. Лера в память об этих удивительных каникулах пишет картину "Михаил Питунин спасает камер-юнкера Пушкина" и дарит ее главному герою на прощанье, разбив при этом ему сердце.

Армейские годы тоже не могли пройти без Пушкина. Николай Тирищук блестяще передал ужас Михаила, которого заставили перед ротой читать пушкинские стихи в честь празднования 7 ноября. Забыв текст, отчаявшийся герой читает врезавшуюся ему в память "Красавицу" и получает за не соответствующие торжественной обстановке стихи 10 суток ареста. После армии началась жизнь "как у всех": работа на заводе, женитьба, развод, смерть мамы. Наступившая эпоха 90-х вынуждает Михаила задуматься о смысле своего существования. Герой, погруженный в воспоминания о тех чудесных днях, когда он с Лерой пытался спасти Пушкина и жил мечтой, не обращает внимание на подозрительный интерес к его персоне нашедших себя в новых экономических условиях и промышляющих рэкетом Секи и Витька.

Кульминацией и развязкой спектакля становится трагическая сцена, когда герой (Юрий Шадрин) вновь приходит на место гибели поэта, размышляя о бессмысленности собственной жизни, – лучше бы он действительно умер вместо Пушкина. Звучат выстрелы, и Питунин падает от пуль, подкарауливших его Секи и Витька. В сознании умирающего проносится понимание, что должен был чувствовать поэт перед смертью. Тем самым жизнь Пушкина тесно переплетается с восприятием реальности главного героя, наполняя последние минуты жизни Михаила столь необходимым для него смыслом.

Не менее ярко представлены второстепенные персонажи. Николай Тирищук создает узнаваемый образ заторможенного и молчаливого друга Дубасова, который как и главный герой является школьным аутсайдером. Очень колоритными получились хулиганы Сека (Герман Авеличев) и Витек (Николай Тирищук). Актерам удалось показать контраст между Питуниным, не нашедшем себя в новых жизненных реалиях, и прекрасно адаптировавшимися, циничными и жестокими сверстниками.

Особое место в постановке занимает образ художницы Леры, воплощенный Анастасией Кошарновой. Перед зрителями предстает уверенная в себе, прагматичная, не нуждающаяся в серьезных отношениях девица, которую развлекали игры в спасение Пушкина с наивным молодым человеком. Анастасия Кошарнова также создает в спектакле образ Пушкина, которого публика узнает по характерной кудрявой голове, бакенбардам и фраку. Появляясь на дальнем плане в качестве гротескного персонажа, великий поэт мимикой и жестами комментирует разворачивающиеся на сцене события. В финале он появляется на переднем плане и, скорбя над судьбой Михаила, разделяет с главным героем последние мгновения его жизни.

Обратим внимание на звуковую составляющую спектакля (музыкальное оформление Дениса Лашко, звукорежиссура Виктора Чистика). Постановка наполнена звуковыми ассоциациями, создающими образ эпохи: детские голоса, звуки транзистора, горн с приветствием из радиопередачи "Пионерская зорька", оглушающие роковые выстрелы; рядом с мотивами популярных советских песен о школе соседствуют "Venus" (в народном переводе "Шизгари") нидерландской группы The Shocking Blue и "Koi-no Bakansu" (Каникулы любви) японского дуэта The Peanuts.

Несомненной находкой стало исполнение на фортепиано Денисом Лашко популярных мелодий тех лет. Ключевым в спектакле становится его свободная импровизация на тему "Каникулы любви". В спектакле эта тема становится не только символом эпохи, но и отражает чувства главного героя, у которого с Лерой были свои "каникулы любви".

Оформление спектакля тесно связано с пространством малой сцены театра, состоящей из невысокой сценической площадки, на которой происходит основное действие, и углубленного дальнего плана, обусловленного архитектурным решением помещения. Особенности конструкции успешно используются постановщиками. Помещенное на дальнем плане белое фортепиано маркирует эту часть сцены как нематериальное, духовное пространство, где действует Пушкин и через музицирование Дениса Лашко воплощается внутренний мир Питунина. Стоящая между двумя планами скамейка становится своеобразным переходом от грез к реальности. Передний план сцены постоянно меняется благодаря использованию мобильных щитов, на которые не только проецируются изображения пушкинских текстов, но и локально нанесены знаки, позволяющие зрителю узнать место действия: улыбающееся солнышко становится символом детского сада; фрагменты классной доски и канонического портрета А.С. Пушкина художника О. Кипренского передают дух школы; ряды ярких журналов создают визуальный образ перестроечного книжного ларька; деревья символизируют Черную речку – место гибели поэта и Питунина. Дополняет параллелизм ситуации включение в визуальный ряд знаменитой картины А.М. Волкова, посвященной последнему выстрелу поэта, и работа художницы Леры, где Михаил Питунин спасает Пушкина.

Постановка "Спасти камер-юнкера Пушкина" на сцене Приморского краевого драматического театра молодежизаставляет задуматься о том, насколько властны над нами навязанные общественным мнением стереотипы и как легко, порой, общество свергает своих прошлых кумиров в угоду новым веяниям. Питунин, искренне сожалевший о том, что он не такой как все, оказался честнее своих сверстников, отвергших в годы 90-х не только советский строй, но и его идеалы, в том числе и свою образцово-показательную любовь к поэту. Главный герой проходит собственный путь к Пушкину: от отрицания к осознанию значения поэта не только для общества, но и для самого себя. Благодаря Пушкину Михаил в тяжелые годы перепутья обретает смысл своего существования и остается человеком, способным на подвиг и самопожертвование.

Спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" (16+) покажут 14 ноября в Приморском краевом драматическом театре молодежи по адресу: ул. Светланская, 15а. Начало в 18.30. Справки по телефону: +7 (423) 226 48 89.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.