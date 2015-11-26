С автобусниками, выбрасывающими чеки от безнала мимо урны, проведут разъяснительную беседу

В мэрии Владивостока заявили, что водители не имеют права отказывать пассажирам в выдаче билетов

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Дополнительный инструктаж проведут с водителями всех автотранспортных предприятий Владивостока по вопросу работы терминалов безналичной оплаты и утилизации билетов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Сотрудники транспортного управления администрации Владивостока сегодня, 21 октября, провели рейд на остановке площадь Луговая. Они выявили, что пассажиры практически никогда не берут билет при выходе из автобуса, поэтому водителям приходится эти билеты выбрасывать. При этом последние не всегда используют для этого урны.

В управлении транспорта подчеркивают: при оплате за проезд каждый пассажир вправе получить билет.

"Безусловно, пассажир сам решает, брать ему билет или нет, – рассказал главный специалист управления транспорта мэрии Дмитрий Тройнич. – В любом случае, это факт того, что вы совершили поездку".

По словам специалиста, использованные билеты не являются отчетными для водителя. Вся информация о проплатах проводится с использованием техники. Таким образом, водители, которые отказываются выдать билет пассажиру, поступают незаконно.

В связи с тем, что зафиксированы случаи, когда водители выбрасывают билеты на тротуарах и дороге, с руководителями всех автотранспортных предприятий проведут дополнительный инструктаж. Такую же работу рекомендовано провести с водительским составом.