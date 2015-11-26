Безналичный расчет в автобусах стал для Владивостока мусорной проблемой

Водители не знают, куда сдавать отходы от работы валидаторов

Безналичный расчет в автобусах стал мусорной проблемой во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Безналичная оплата в общественном транспорте Владивостока превращается в мусорную проблему. Водители автобусов не отдают пассажирам чеки за оплату проезда и не сдают их в отчетность, а просто их выбрасывают. Корр. ИА PrimaMedia обнаружил, что лентами от валидаторов замусорена остановка в районе площади Луговой.

Во Владивостоке с 30 сентября повысилась стоимость проезда в общественном транспорте до 28 рублей. С октября оплатить проезд можно по безналичному расчету по всех автобусах – мэрия города утверждают, что на сегодняшний день терминалами обеспечены все трамваи, троллейбусы и автобусы внутригородских маршрутов, а также фуникулер. Валидаторы выданы руководителям компаний-перевозчиков, которые самостоятельно распределяют их по маршрутам.

По словам директора МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" Татьяны Бердниковой, теперь, после выдачи валидаторов, каждому перевозчику необходимо усилить работу с водительским составом, который, как показывает практика, не всегда заинтересован в этом виде оплаты. Пассажиры отмечают, что водители порой прячут валидаторы.

Как оказалось, есть проблемы и с отчетностью по безналичной оплате – водители избавляются от чеков. Так, в районе площади Луговой на дороге лежат целые ленты измятых чеков.

Безналичный расчет в автобусах стал мусорной проблемой во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Безналичный расчет в автобусах стал мусорной проблемой во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Безналичный расчет в автобусах стал мусорной проблемой во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Безналичный расчет в автобусах стал мусорной проблемой во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Очевидцы сообщают, что водители отказываются давать эти чеки пассажирам, при этом их просто вбрасывают, причем даже не донося до урны.

"Уже третий раз за последнюю неделю сталкиваюсь со странностями в автобусах при оплате банковской картой. В терминале оплаты торчит лента из оплаченных ранее чеков. Водители эти чеки не отрывают. При попытке оторвать чужие чеки и отдать чековую ленту водителю, водитель делает круглые глаза и ругается, что ленту отрывать нельзя. Почему "нельзя" — никто не говорит.

Вчера, 18.10.2019, при выходе из автобуса №31 (госномер 936) на остановке Школьная, я опять обнаружила на терминале оплаты не оторванную ленту с чеками ранее оплативших пассажиров.

Спокойно подошла к терминалу, оторвала чужие чеки‚ вернула их водителю ‚ подождала, пока водитель нажмёт какую-то кнопку, чтобы оплатить проезд, потом оторвала свой чек.

Водитель (русский, мужчина лет 60) страшно возбудился‚ стал ругаться, что я оторвала чужие чеки и забрала свой чек оплаты проезда. В конце нашей беседы, когда я потребовала объяснений, почему нельзя забрать свой чек, — он меня обматерил.

Конечно, я была в культурном шоке из-за того, что водитель автобуса может матом послать пассажира, который оплатил проезд, но забрал свой чек. Так вот вопрос вот в чём: почему водители не отрывают чеки оплаты и почему я не могу забрать свой чек с собой.

Повторюсь‚ ситуация возникает не первый раз! Очень интересно, зачем водителям наши чеки?", — поделилась пассажир автобуса 31-го маршрута.