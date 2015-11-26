Безналичный расчет в автобусах стал для Владивостока мусорной проблемой

Безналичная оплата в общественном транспорте Владивостока превращается в мусорную проблему. Водители автобусов не отдают пассажирам чеки за оплату проезда и не сдают их в отчетность, а просто их выбрасывают. Корр. ИА PrimaMedia обнаружил, что лентами от валидаторов замусорена остановка в районе площади Луговой.
Во Владивостоке с 30 сентября повысилась стоимость проезда в общественном транспорте до 28 рублей. С октября оплатить проезд можно по безналичному расчету по всех автобусах – мэрия города утверждают, что на сегодняшний день терминалами обеспечены все трамваи, троллейбусы и автобусы внутригородских маршрутов, а также фуникулер. Валидаторы выданы руководителям компаний-перевозчиков, которые самостоятельно распределяют их по маршрутам.
По словам директора МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" Татьяны Бердниковой, теперь, после выдачи валидаторов, каждому перевозчику необходимо усилить работу с водительским составом, который, как показывает практика, не всегда заинтересован в этом виде оплаты. Пассажиры отмечают, что водители порой прячут валидаторы.
Как оказалось, есть проблемы и с отчетностью по безналичной оплате – водители избавляются от чеков. Так, в районе площади Луговой на дороге лежат целые ленты измятых чеков.
Очевидцы сообщают, что водители отказываются давать эти чеки пассажирам, при этом их просто вбрасывают, причем даже не донося до урны.
"Уже третий раз за последнюю неделю сталкиваюсь со странностями в автобусах при оплате банковской картой. В терминале оплаты торчит лента из оплаченных ранее чеков. Водители эти чеки не отрывают. При попытке оторвать чужие чеки и отдать чековую ленту водителю, водитель делает круглые глаза и ругается, что ленту отрывать нельзя. Почему "нельзя" — никто не говорит.
Вчера, 18.10.2019, при выходе из автобуса №31 (госномер 936) на остановке Школьная, я опять обнаружила на терминале оплаты не оторванную ленту с чеками ранее оплативших пассажиров.
Спокойно подошла к терминалу, оторвала чужие чеки‚ вернула их водителю ‚ подождала, пока водитель нажмёт какую-то кнопку, чтобы оплатить проезд, потом оторвала свой чек.
Водитель (русский, мужчина лет 60) страшно возбудился‚ стал ругаться, что я оторвала чужие чеки и забрала свой чек оплаты проезда. В конце нашей беседы, когда я потребовала объяснений, почему нельзя забрать свой чек, — он меня обматерил.
Конечно, я была в культурном шоке из-за того, что водитель автобуса может матом послать пассажира, который оплатил проезд, но забрал свой чек. Так вот вопрос вот в чём: почему водители не отрывают чеки оплаты и почему я не могу забрать свой чек с собой.
Повторюсь‚ ситуация возникает не первый раз! Очень интересно, зачем водителям наши чеки?", — поделилась пассажир автобуса 31-го маршрута.