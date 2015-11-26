Действия Овнов, поездки Тельцов и покупки Раков: подробный гороскоп на 23 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ стоит согласовать свои действия с партнерами, тогда удачное развитие событий станет более реальным. Двигайтесь к цели, но не забывайте при этом о чувствах окружающих, иначе многое потеряете в эмоциональном плане.

Некоторым ТЕЛЬЦАМ покажутся трудновыполнимыми самые привычные дела. Дело в том, внимание представителей этого знака занято вещами, далекими от повседневности. Было бы хорошо запланировать путешествие на ближайшее время: такая поездка придаст бодрости и позволит полнее ощутить свою связь с Миром.

У БЛИЗНЕЦОВ – день обретения новых источников удовольствия. В семье наступило время обучения у партнера каким-то важным вещам. Обстоятельства складываются таким образом, что планы на будущее должны быть пересмотрены, — хотя бы частично.

РАКИ, постарайтесь увидеть суть того, что происходит, не придавая особого значения мелочам. Признание принесут ваши таланты и накопленные знания, если вы решитесь их применить. Возможно, пришло время задуматься о каком-то крупном приобретении.

ЛЬВАМ, чем бы они не занимались, нужно выйти на свой собственный, индивидуальный стиль работы. Дома предстоит решение бытовых вопросов: при должном настрое и соответствующей организации это не станет для вас слишком сложным.

ДЕВАМ день несет испытания, связанные с посещением людных мест. Раненное самолюбие может помешать оптимальным действиям. Не забывайте о качественном отдыхе: лучше всего зарядят энергией прогулки, пребывание среди единомышленников.

ВЕСЫ могут удачно использовать это время для обучения, удача ждет в поездках, встречах и заботе о процветании семьи. Могут открыться источники дополнительного заработка. Отнеситесь с пониманием к желаниям близких.

Перед СКОРПИОНАМИ стоит задача наладить сотрудничество с новыми людьми. Ваши решения отличаются сейчас особой оригинальностью, хотя не все из них встречают поддержку среди окружающих. Вечер в домашнем кругу окажется особенно приятным, если вы займетесь каким-то общим делом.

СТРЕЛЬЦЫ, не увлекайтесь пережевыванием негативной информации: действуя подобным образом, вы притягиваете к себе вещи такого рода. Используйте этот период для того, чтобы расширить свои представления о человеческих возможностях, научиться чему-то новому.

Некоторых КОЗЕРОГОВ ждут непростые встречи. Докажите себе и другим, что любую роль вы можете сыграть мастерски, импровизируя по ходу пьесы. Вечер отлично подходит для романтической встречи.

ВОДОЛЕИ будут искать повод встретиться с нужным человеком. Обратите внимание на то воздействие, которое оказывают на окружающих ваши слова. Усиливается как дар убеждения, так и способность влиять на ход событий силой мысли.

У РЫБ появится тяга к литературному творчеству. Вероятно, вы получите от внешнего мира толчок, стимул для более активных действий. В семье назревает выяснение отношений, можно удачно подойти к завершению важных дел.