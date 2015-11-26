Подозреваемым в похищении людей в Приморье избрали меру пресечения

27-летнего подозреваемого заключили под стражу, а 20-летнего поместили под домашний арест

СИЗО. Фото: ИА PrimaMedia

Меру пресечения двум подозреваемым в похищении людей избрали в Дальнереченске. 27-летнего задержанного заключили под стражу, а 20-летнего поместили под домашний арест. Обоим мера пресечения вынесена сроком на 2 месяца, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как сообщалось ранее, 17 октября 2019 года в поселке Лучергорск двое мужчин насильно поместили двух местных жителей в автомобиль и перевезли к дому по улице Трубецкова, поместили в гаражный бокс, где избивали метаполовыми трубами, руками и ногами по различным частям тела, издевались и вымогали деньги. Потерпевших удерживали в гараже до 18 октября, пока их не освободили сотрудники полиции.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а,ж" ч. 2 ст.126 УК РФ (похищение). По подозрению в совершении преступления задержано двое мужчин 1992 и 1999 года рождения.

Расследование уголовного дела продолжается, проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.