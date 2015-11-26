Ростислав Гольдштейн: Доступные деловые и рабочие визы улучшат инвестиционный климат в ДФО

Представители иностранных компаний смогут получить многократную деловую визу для въезда в Россию

Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба

Законопроект, упрощающий работу иностранных инвесторов на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке и в свободном порту Владивосток, был рассмотрен на заседании Правительства РФ, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно новым изменениям, представители иностранных компаний, которые ведут переговоры о заключении инвестиционных соглашений с резидентами дальневосточных ТОР и свободного порта Владивосток, смогут получить многократную деловую визу для въезда в Россию. Она будет выдаваться на срок до года.

Если зарубежная компания заключит такое соглашение, то для их сотрудников и членов их семей будет предусмотрена многократная деловая виза сроком до трёх лет. Иностранные граждане, которые подпишут трудовой договор с резидентом ТОР или свободного порта Владивосток, смогут получить многократную рабочую визу так же сроком до трёх лет.

Заявления по таким вопросам – по многократным деловым и рабочим визам – будут рассматриваться в максимально короткий срок, не более пяти дней.

"С учетом активного интереса зарубежного бизнеса к проектам на территории Дальнего Востока данное решение не просто актуально, но и необходимо. Помимо очевидной практической пользы, введение упрощенных деловых и рабочих виз является сигналом об открытости региона к сотрудничеству с инвесторами. Мы видим, что ежегодно объем частных вложений в проекты в ДФО растет. Так, на последнем Восточно-экономическом форуме было подписано 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. Все эти проекты, в итоге, конвертируются в создание новых рабочих мест, увеличении налоговой базы дальневосточных субъектов, новую инфраструктуру, что положительно влияет на рост доходов населения и качество жизни. Принятие данного закона активизирует более плотное сотрудничество российских и зарубежных бизнес-кругов. И доступные деловые и рабочие визы будут способствовать реализации инвестиционных проектов, многие из которых уже проработаны и находятся на стадии запуска", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.