ГИБДД по соцсетям вышла на водителя "Крузака", игнорировавшего скорую во Владивостоке

Теперь ему грозит штраф или лишение прав на срок от трех месяцев до года
Общество 11:04
ГИБДД по соцсетям вышла на водителя "Крузака", не пропустившего скорую во Владивостоке. Фото: https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/

ГИБДД с помощью социальных сетей установила личность водителя внедорожника Тойота Ленд Крузер Прадо, не пропустившего машину Скорой помощи в центре Владивостока. Личность владельца джипа установлена, теперь ему грозит штраф или лишение прав на срок от трех месяцев до года, сообщает ИА PrimaMedia.

Госавтоинспекция провела проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент грубого нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника Тойота Ленд Крузер Прадо. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования. Владельцем джипа оказался 66-летний житель Владивостока. Своей вины мужчина отрицать не стал, пояснив, что злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль.

"Установлено, что 14 октября в районе дома №46 по улице Алеутской водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер Прадо не предоставил преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, чем нарушил пункт 3.2 Правил дорожного движения", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Собранные сотрудниками ГИБДД материалы направлены в мировой суд.

Напоминаем: В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

За отказ пропустить машину скорой с включенными мигалками и звуковым сигналом грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. Ранее штраф составлял до 500 рублей, а срок лишения прав — до трех месяцев.

Кроме того, в Уголовный кодекс внесли норму, согласно которой воспрепятствование работе врачей карается штрафом от четырех до пяти тысячи рублей. Если из-за таких действий нанесен тяжкий ущерб здоровью пациента, то виновному грозит лишение свободы или принудительные работы на срок до двух лет, а также штраф до 80 тысяч рублей, а если пациент умер — то до четырех лет лишения свободы.

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Тэги: скорая помощь штрафы автовладельцы

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