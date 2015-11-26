ГИБДД по соцсетям вышла на водителя "Крузака", игнорировавшего скорую во Владивостоке

Теперь ему грозит штраф или лишение прав на срок от трех месяцев до года

ГИБДД по соцсетям вышла на водителя "Крузака", не пропустившего скорую во Владивостоке. Фото: https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/

ГИБДД с помощью социальных сетей установила личность водителя внедорожника Тойота Ленд Крузер Прадо, не пропустившего машину Скорой помощи в центре Владивостока. Личность владельца джипа установлена, теперь ему грозит штраф или лишение прав на срок от трех месяцев до года, сообщает ИА PrimaMedia.

Госавтоинспекция провела проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент грубого нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника Тойота Ленд Крузер Прадо. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования. Владельцем джипа оказался 66-летний житель Владивостока. Своей вины мужчина отрицать не стал, пояснив, что злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль.

"Установлено, что 14 октября в районе дома №46 по улице Алеутской водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер Прадо не предоставил преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, чем нарушил пункт 3.2 Правил дорожного движения", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Собранные сотрудниками ГИБДД материалы направлены в мировой суд.

Напоминаем: В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

За отказ пропустить машину скорой с включенными мигалками и звуковым сигналом грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. Ранее штраф составлял до 500 рублей, а срок лишения прав — до трех месяцев.

Кроме того, в Уголовный кодекс внесли норму, согласно которой воспрепятствование работе врачей карается штрафом от четырех до пяти тысячи рублей. Если из-за таких действий нанесен тяжкий ущерб здоровью пациента, то виновному грозит лишение свободы или принудительные работы на срок до двух лет, а также штраф до 80 тысяч рублей, а если пациент умер — то до четырех лет лишения свободы.