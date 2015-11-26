Мэр-старожил о ремонте дорог во Владивостоке: проблема не системная, а человеческая

Бывший глава столицы Приморья раскритиковал городских чиновников за безответственность и задался вопросом, куда подевались ремиксеры

Юрий Копылов о проблеме ремонта дорог Владивостока: проблема не системная, а человеческая. Фото: ИА PrimaMedia

Мэр Владивостока с 1998 по 2004 годы Юрий Копылов считает, что с учетом современных технологий и новых строительных материалов в строительстве дорог и развитии дорожной сети столицы Дальнего Востока можно было достичь существенно больших результатов, чем это происходит в 2019 году. В небольшом интервью корр. ИА PrimaMedia экс-глава приморской столицы также поделился, в чем по его мнению главная проблема нынешнего мэра Владивостока.

— Юрий Михайлович, можете сравнить собственный опыт работы по ремонту городских дорог и то, что сейчас можно увидеть в городе?

— В 1998-2004 годах (с 1998 по 2000 гг. Копылов был исполняющим обязанности главы администрации Владивостока, а в 2000 году победил на прямых выборах мэра — прим. ред) я подходил к дорогам бережно и внимательно. Иначе нельзя, во Владивостоке под дорогами спрятаны коммуникации, "ливневки" и прочее. Находил карту коммуникаций, собирал всех, чьи интересы затрагиваются, обозначал проблему ремонта и сроков проведения. Иначе мы положим асфальт, а потом, за нами, будут рушить дорожное покрытие энергетики или "Ростелеком". Когда мы перекладывали Светланскую, сделали так, что хватило на 6 лет. Но владелец каждого колодца был в напряжении и отвечал за свои коммуникации. Безобразие, которое происходит, когда свежий асфальт вскрывают сетевики – из-за отсутствия единой политики.

Помните ремиксеры, которые ползали по городу? Три штуки я привез на пароходах из Германии, обучили людей работать. Ремиксер начинал укладку весной при температуре от 8 градусов, до достижения осенью минус 5. Ширина – 7 метров, прогрев – 20 см. Такая технология гораздо лучше, чем накатывать на старый слой нового асфальта. Покрытие должно быть цельным, единым. Технология эта исчезла из Владивостока, куда дели технику, остается догадываться.

Сейчас удивительные можно делать дороги. Казалось бы, много нового хорошего, о чем я мог в свое время только мечтать – к примеру, соединительные вещества, резинобитумные смеси. Но пока на объект привезут, разгрузят и раскатают асфальт, его температура падает с 200 до 120 градусов. Стоять он не будет. На Океанском проспекте положили слой асфальта на старое, потресканное, забитое водой, пылью и грязью полотно. Посмотрите, уже к весне покрытие кусками будет стоять, кусками разрушится.

— Как можете прокомментировать "бордюрные войны" во Владивостоке и то, как на них отреагировал полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев?

Мне в вину вменяли укладку брусчатки, якобы, у меня был какой-то завод. Выгодна брусчатка тем, что ее можно снять, поменять в любое время года под дорогой коммуникации и уложить камень вновь. Кроме того, песок под брусчаткой дренажирует воду, дорога всегда сухая. Я нещадно "гонял" рабочих, которые укладывали брусчатку, потому что те халтурили. А сейчас что? Несколько узбеков укладывают брусчатку от кладбища до Зари, убирают ту, что была (хорошего качества) и такую же закапывают во влажный песок. Зато разделительная полоса практически разрушена! Нет бы, ее реконструировать! Издевательство.

Правильно Трутнев говорит: зачем вы залезли на бордюры, которые никого не трогали и никому не мешали? А в это время все дороги раздолбанные. На Шефнера асфальт ободрали, раскопали и ушли. Такая же ситуация в пригороде на Шкотовской, на Чуркине. Почему так? Упираются власти в конкурс. Надо бы выиграть подешевле, а те, что победили, техники никакой не имеют, нанимают узбеков. Контроля за подрядчиками дорожных работ никакого нет, никакой ответственности за состояние дел в городе чиновники не несут.

— В чем же заключается главная проблема с ремонтом и строительством дорог во Владивостоке?

Проблема с дорогами — не системная, а чисто человеческая. На мой взгляд, Олег Гуменюк – хороший исполнитель, когда ему говорят: "Надо делать то и это". Но сегодня он не в своем амплуа. Глава должен творить, думать немножко наперед. Когда мы реконструировали Семеновскую площадь, я с рулеткой каждый угол измерил. Надо непосредственно во все вникать и проверять. Такой подход должен быть у каждой службы, которая контролирует данный процесс. Иначе, зачем тогда мэрия?