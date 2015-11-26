Я художник, я так вижу: футуристическую версию "Грозы" Островского покажут во Владивостоке

Премьера спектакля "Groza2059" состоится в Приморском театре молодёжи 25 и 26 октября

Пресс-конференция, посвящённая пьесе "Groza2059". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Новый сезон в Приморском театре молодёжи открывает постановка "Groza2059" (16+). Режиссёр "Грозы" будущего Александр Дзюба рассказал о том, как родилась идея перенести классическую историю на 200 лет вперед, сообщает ИА PrimaMedia.

"После ряда техногенных катастроф человечество оказывается на грани вымирания. Жизнь полностью выведена из равновесия, и теперь единственными источниками энергии являются любовь и... электричество". Именно так описывает спектакль "Groza2059" театр Молодёжи. О родстве с бессмертным произведением отечественной драматургии, на первый взгляд, напоминает только название: однако на деле оказывается, что текст оригинального произведения в постановке используется почти дословно.

Катерину, Бориса, Тихона и Кабаниху в "Грозе" будущего от их "прародителей" отличает разве что внешний вид: никаких целомудренных платьев и шляп-цилиндров, вместо этого – толстовки, грубые ботинки и защитные очки. Но они переживают ту же историю, испытывают те же чувства и даже слова используют те же: по заверениям режиссёра Александра Дзюбы, постановка дословно повторяет пьесу на 80%. Изначально Александр планировал полностью воспроизвести содержание "Грозы" Островского, но в процессе работы передумал.



Пресс-конференция, посвящённая пьесе "Groza2059". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

– Я хотел сохранить всё, буквально каждую запятую. Мы долго над этим трудились, но потом стало понятно, что кое-что убрать нужно, чтобы пьеса стала динамичной, более действенной. А теперь мне кажется, что именно так все и разговаривали бы в 2059 году, – признаётся режиссёр.

На вопрос о том, что вдохновило его на такую необычную подачу классики, Дзюба ответил ироничным "Я художник, я так вижу". Режиссёр признался, что идея пришла к нему во сне, а все возможности для её воплощения в жизнь у него были, потому он решил воплотить задумку в жизнь. При этом какого-то потайного смысла или "двойного дна" в постановке нет, хотя, по признанию режиссёра, вся она пронизана метафорами. А "луч света в темном царстве" он и вовсе считает выдумкой критиков.

Пресс-конференция, посвящённая пьесе "Groza2059". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Пресс-конференция, посвящённая пьесе "Groza2059". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Пресс-конференция, посвящённая пьесе "Groza2059". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Пресс-конференция, посвящённая пьесе "Groza2059". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 4

На вопрос о том, можно ли водить школьников на постановку целыми классами, Александр ответил однозначное "Нет". Не из-за возрастных ограничений или сложности интерпретации, а потому, что по принуждению в театр не должен ходить никто, тем более если после этого нужно написать сочинение. А вот актёр Иван Синицын, исполняющий роль Бориса Григорьевича, считает, что после такой постановки школьники точно прочитают книжку, чтобы проверить, так ли всё было на самом деле, а вместо списанного из интернета сочинения принесут добротный 10-страничный анализ пьесы.

Напомним, что Приморский театр молодёжи с 2018 года проводит фестиваль "Метадрама". Фестиваль представляет собой смотр читок, эскизов, спектаклей по произведениям современных российских и зарубежных драматургов. Он призван развить и укрепить культурные связи между театральными профессионалами Дальневосточного Федерального округа и стран АТР, а также познакомить зрителей с современными тенденциями в театральном искусстве.

Только в этом году за пять дней фестиваля театр посетили более 3,5 тысяч человек. На сцене театра выступали актеры из России, Малайзии и Кореи. Свои постановки представили театры из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ и Уссурийска. Совсем недавно театр подал заявку на проведение третьей "Метадрамы", и его сотрудники очень надеются, что администрация края поддержит их инициативу.