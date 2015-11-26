Внимание Овнов, траты Близнецов и ценности Скорпионов: гороскоп на 24 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

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ОВНАМ рекомендуется больше времени уделить родственникам: накопилось много всего, что вам нужно обсудить. Не стоит совершать крупные покупки, особенно если желание приобрести что-либо обусловлено исключительно желанием произвести впечатление.

ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь больше времени уделить работе над собой. Показано избавление от отрицательных эмоций: обиды, ревности. Сюда же относятся детские страхи и чувство вины. Особое внимание следует уделить младшим родственникам.

У БЛИЗНЕЦОВ возникнет необходимость крупных трат: материальных или энергетических. Окружающий мир отражает сегодня вашу сущность, демонстрируя как обилие опасностей, так и удивительные дары: все зависит от вашего образа мыслей.

РАКИ, вам сопутствует успех в завершении дел. Если с кем-то вы встречаетесь впервые, то постарайтесь точнее определить истинные желания собеседника: это пойдет на пользу и вам, и делу в целом.

Многим ЛЬВАМ будет кружить голову успех у противоположного пола. Рекомендуется больше узнать о воздействии Лунных ритмов на ваш организм: в соответствии с этим можно выработать свою собственную систему оздоровления.

У ДЕВ появляется стремление к расширению круга общения: день насыщен взаимодействием с разными людьми. Хорошо проводить влажную уборку помещений, безжалостно выбрасывать старый хлам. Нежелательно сегодня брать и давать в долг.

ВЕСАМ нужно внимательнее отнестись к своим профессиональным обязанностям: возможны нестыковки, накладки из-за плохой согласованности действий. Учитесь реализовывать возникающие идеи разными способами, — так вас никогда не застанут врасплох.

У многих СКОРПИОНОВ идет переоценка ценностей, поиск нового места в жизни. Возможна поддержка и покровительство лиц, старших по возрасту или положению. Сны могут быть очень яркими, несущими прозрение.

У СТРЕЛЬЦОВ есть все шансы для восстановления утраченного взаимопонимания в кругу родственников. Некоторые из представителей этого знака заставят своих близких понервничать, несерьезно относясь к заключенным ранее соглашениям.

КОЗЕРОГИ, вы сейчас можете снискать особую популярность как мастер своего дела. Период отмечен хорошей физической и интеллектуальной формой, расцветом интуиции. Хорошо устроить себе разгрузочный день, отказавшись от мясной и тяжелой пищи.

ВОДОЛЕИ, знания, полученные в этот период, принесут доход в будущем. Старайтесь не реагировать на отвлекающие факторы. Стоит учесть, что организм сейчас особенно чуток ко всему новому: не увлекайтесь сильными препаратами.

РЫБАМ в отношениях с людьми придется сделать важный выбор. Многим придет в голову мысль сменить работу или круг общения. Позвольте проявиться своей внутренней силе, прочувствуйте связь с природными стихиями.